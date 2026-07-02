Morgan Freeman sin filtros sobre Clint Eastwood: «Esa voz la creó haciendo spaghetti westerns con Sergio Leone y no es la suya»

Clint Eastwood (San Francisco, California, 31 de mayo de 1930) sigue siendo a sus 96 años uno de los nombres más importantes del cine actual. Este actor, director y productor se hizo un nombre en su día en las películas de pistoleros de los míticos spaghetti westerns y ahora como director de películas de culto que le han hecho ganar varios premios Óscar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el secreto de Clint Eastwood que ha contado Morgan Freeman.

Kyle Eastwood confirmó recientemente que su padre, a los 96 años, se encuentra más de un año jubilado y que se ha retirado oficialmente después de una carrera de vino y rosas. ‘El jurado número 2’ fue la última película del afamado director que estuvo protagonizada por Nicholas Hoult, Toni Collette y J. K. Simmons y que supuso el broche de oro a la trayectoria de uno de los hombres más importantes de la historia del cine de Estados Unidos.

Clint Eastwood se hizo un nombre en los spaghetti westerns dirigidos por Sergio Leone y en el papel del inspector Harry Callahan en la saga ‘Harry el sucio’. En el año 1971 hubo un punto de inflexión en su carrera, ya que pasó de ser un pistolero en las películas del oeste a un afamado director que se ganó la crítica por su buen hacer de ‘Play Misty for Me’, traducida al castellano como ‘Escalofrío en la noche’ y que fue su primera película como director. Esta fue la primera de una larga lista de películas de las que muchas forman parte de la historia del cine y son las siguientes:

Sin perdón (1992)

Los puentes de Madison (1995)

Mystic River (2003)

Million Dollar Baby (2004)

Cartas desde Iwo Jima (2006)

Gran Torino (2008)

El francotirador (2014)

Sully (2016)

Morgan Freeman y su reflexión sobre Clint Eastwood

Clint Eastwood ganó su primer Óscar como director por la película ‘Sin perdón’ y se llevó la segunda estatuilla por ‘Million Dollar Baby’, que se estrenó en 2004 y está considerada como otra de sus grandes obras maestras. Dentro de las 40 películas que ha dirigido también están otros clásicos como ‘Mystic River’ o su última película, ‘El jugador número 2’, que tuvo una gran aceptación por la crítica y que finalmente ha sido su última película antes de jubilarse.

Además de por hacer buen cine, Clint Eastwood también se ha caracterizado a lo largo de su carrera por sus curiosos métodos que también han hecho de su cine un arte. El directo se ha caracterizado por no pasarse de presupuesto, por ajustar los plazos de tiempo, además de por sus singularidades a la hora de dirigir, en el que no había tomas repetidas e incluso se prohibía utilizar la clásica palabra «acción».

En una entrevista concedida a la revista Esquire, Morgan Freeman desveló en su día uno de los grandes secretos de Clint Eastwood y que tiene que ver con la voz que utilizaba durante su época de actor. «No es su voz. La voz que usa cuando actúa no es la voz que usa cuando no está actuando. Es gracias al ‘Hombre sin Nombre’. Estableció esa voz cuando estaba haciendo spaghetti westerns con Sergio Leone, y la ha usado desde entonces», informó en su día a la vez que dejó claro que: «La gente la usa cuando lo imitan porque es la única voz que conocen. Pero solo le sale cuando le pones el micrófono en el set y se pone a actuar. Es entonces cuando pone ‘esa’ voz, y en realidad no sé por qué».