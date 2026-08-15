Los tomates arrugados no son señal de un cultivo sin químicos, en realidad sufren síntomas de cara de gato. Este alimento de temporada puede acabar siendo el que nos dará fijarnos en unos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Los expertos en tomates saben cómo empezar a preparar una cosecha que puede tener sus peculiaridades.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que empezar a tener en cuenta, algunos detalles que serán los que nos afectarán de lleno. La calidad de los alimentos puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal manera que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que quizás hasta fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Saber distinguir entre los tomates más frescos y los que tienen unos días, es algo esencial que tocará empezar a tener en mente en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Coinciden los agricultores en este detalle

Los expertos en el cultivo de los tomates que son un ingrediente que, aunque llega de lejos, es muy nuestro. Es difícil imaginar una receta mediterránea sin este tipo de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca en estas próximas jornadas.

Esas ensaladas que hacemos de forma regular son un buen básico que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a descubrir en primera persona. Es hora de saber los detalles de un tipo de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca.

Estos elementos que pueden acabar siendo la base de una alimentación saludable que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Por lo que, conocer los secretos que esconden los tomates y que sólo los agricultores conocen, realmente pueden cambiarlo todo.

Este detalle será, sin duda alguna, la mejor opción posible a unos días en los que realmente cada pequeño paso cuenta. Es hora de saber qué puede pasar con unas jornadas en las que el tomate puede tener un detalle de esos que parece natural, pero quizás no lo sea, no te fijes en las arrugas, no tienen porque reflejar que sea natural.

Los tomates arrugados no son señal de un cultivo sin químicos, en realidad sufren síntomas de ‘cara de gato’

Los expertos de Veritas nos explican que: «El tomate es el fruto de una planta perteneciente a la familia de las solanáceas. Su cultivo requiere temperaturas adecuadas, por ello se recomienda su consumo en temporada estival, cuando su textura y frescura lo sitúan como uno de los alimentos básicos de esta época. Los tomates y los alimentos a base de tomate se consideran saludables por varias razones: tienen un bajo aporte calórico y de grasa, no poseen colesterol, son una buena fuente de fibra, son ricos en vitamina C y gracias a la provitamina A se consideran una fuente extraordinaria de licopeno y carotenoides. Los ecológicos no tienen restos de pesticidas ni abonos de síntesis química, que se acumulan mayoritariamente en la piel, y, por lo tanto, te los puedes comer sin pelar y beneficiarte de todos sus nutrientes. Además, al cultivarse a partir de prácticas de producción ecológica, favorecen el mantenimiento de la biodiversidad».

Los elementos que marcan la diferencia son un tipo de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. El motivo por el que apostamos por este tomate ecológico está entre estos elementos que destacan:

Con más fibra. Se observa que el tomate de producción ecológica es ligeramente menos calórico, principalmente por contener menos hidratos de carbono, y que presenta un mayor contenido en materia seca y un 19,6% más de fibra.

Con un sabor más equilibrado. Por su contenido en azúcares, el tomate ecológico también presenta una mayor concentración de sólidos solubles y, además, también tiene un valor de pH más alto. Estos valores hacen que organolépticamente tenga un sabor más equilibrado.

Con más antioxidantes, vitamina C y polifenoles. Los tomates ecológicos tienen una mayor capacidad para sintetizar sustancias antioxidantes, vitamina C y polifenoles. De hecho, se ha observado que tienen un 48,2% más de vitamina C y un 40,94% más de polifenoles.

El paso del tiempo afecta a la piel del tomate, así como el calor, no es de extrañar que tenga estas arrugas en unos días en los que cada detalle puede ser esencial que tengamos en cuenta. Estos detalles en los tomates nos harán disfrutar de una materia prima de lo más especial en estos días. Una buena ensalada acabará siendo la mejor opción posible.