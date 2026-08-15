Durante años pensamos que entrenar era correr o levantar pesas, hasta que aparecieron estas nuevas tendencias fitness

Las nuevas tendencias fitness están llegando con fuerza, entrenar, correr o levantar pesas puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que realmente puede ser esencial. Cuidarnos es un proceso que debemos realizar y para hacerlo, nada mejor que ponerse manos a la obra con ello. Un detalle que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos con un giro importante de guion.

Nos hemos dado cuenta de que cada buen hábito se acaba traduciendo en una serie de beneficios que no podemos pasar por alto. En especial, cuando deberemos trabajar por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas fechas. A medida que sumamos años, la actividad física acaba siendo cada vez más y más necesaria. Hasta hace unos años correr o levantar pesas, eran las únicas opciones que teníamos, aunque hoy en día hay un amplio abanico de opciones para ponerse en forma que quizás no sabíamos. Las nuevas tendencias en el mundo del fitness pueden convertirse en la mejor opción posible para engancharnos a estos hábitos saludables.

Pensábamos que correr o levantar pesas era entrenar

Entrenar no sólo es correr o levantar pesas, hay otras opciones que quizás hasta el momento desconocíamos, pero han acabado siendo una realidad. Lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a nuestro día a día.

Ponerse en forma corriendo o levantando pesas, es la opción de bajo coste que quizás no sabíamos que teníamos por delante. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para conseguir un cambio de tendencia que hasta la fecha desconocíamos.

Podemos ponernos en forma de otras formas diferentes, consiguiendo de esta manera un marcado cambio que quizás no sabíamos que fuera tan destacado. Lo que puede pasar en estas fechas es que empecemos a replantearnos una manera de estar en plena forma que podría acabar siendo la antesala de algo más.

Es hora de saber qué podemos hacer para ponernos en forma y cuáles son las principales tendencias que tenemos en nuestro poder. La realidad es que hay formas para conseguir, estar en forma, más allá de lo que nos imaginaríamos.

Estas son las nuevas tendencias de fitness

Las nuevas tendencias de fitness que nos permiten ponernos en forma con el mínimo esfuerzo posible. Son tiempos de aprovechar cada tipo de actividad que nos permita movernos y ponernos en forma. El fitness es un elemento necesario, en nuestro día a día.

Los expertos de Fitshop nos darán algunos trucos que podemos poner en práctica que puede ser los que complementen esta actividad de correr o de hacer pesas.

Tecnología vestible. Los dispositivos inteligentes como relojes, pulseras de actividad y monitores de frecuencia cardíaca permiten conocer métricas de salud en tiempo real y son una excelente forma de motivarte y retarte. Datos como ritmo cardíaco, pasos, velocidad y distancia ayudan a medir tus objetivos, y con la conexión de muchos dispositivos a apps de móviles y tablets, nunca ha sido tan fácil seguir tu progreso. La tecnología vestible ha sido la tendencia número uno durante los últimos cuatro años, y los últimos datos muestran que aproximadamente el 36%-44% de los adultos poseen algún dispositivo de este tipo. En Fitshop contamos con una amplia gama de tecnología vestible para que encuentres el dispositivo ideal para tu entrenamiento. Aproximadamente entre el 36% y el 44% de los adultos poseen tecnología vestible.

2026 ACSM Worldwide Fitness Trends, «Direcciones futuras de la industria de la salud y el fitness»