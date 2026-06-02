Clint Eastwood, actor y director de cine, (96 años): «En las generaciones pasadas, las personas creían ser más jóvenes de lo que realmente son. Mi truco es que no trato de jugar a ser más joven de lo que realmente soy»

Harry el sucio, Fuga de Alcatraz o Sin Perdón. Esas son algunas de las películas más famosas en las que el histórico y legendario cineasta y actor Clint Eastwood ha participado pero ¿cual es su secreto para llegar a los 96 años en plena forma? El estadounidense lo refleja en una filosofía de vida: «En las generaciones pasadas, las personas creían ser más jóvenes de lo que realmente son. Mi truco es que no trato de jugar a ser más joven de lo que realmente soy».

En vez de luchar contra el tiempo o intentar aparentar una edad que uno no tiene, el enfoque de esta frase en aceptar la etapa de la vida en la uno se encuentra y vivirla con total naturalidad. Además, ha reconocido que su principal secreto para mantenerse lúcido es trabajar sin descanso, evitando el estancamiento y los lamentos.

Esta frase cobra más valor cuando Eastwood ha cumplido 96 años. Debido a la prematura muerte de su padre, cambió su bienestar físico, adoptando una dedicación constante para prolongar su vida activa y sin enfermedad. En la parte alimentaria, prioriza proteínas magras como salmón y el pollo y se pronunció con firmeza en contra del exceso del consumo de alcohol.

¿Retiro de Clint Eastwood?

A pesar de sus 7 décadas en el mundo del cine, todo llega a su fin. Y es que el hijo del actor estadounidense, Kyle Eastwood, ha asegurado lo que muchos en el sector se temían: Clint Eastwood se retira a sus 96 años. «Mi padre ama el cine con todo su ser, pero ha decidido que es hora de descansar y disfrutar del camino recorrido». ‘Jurado nº2’ será, por tanto, la última película del director en su gran trayectoria.

Muchos actores, antes de conocer la noticia, compartieron su admiración hacia Eastwood. Morgan Freeman afirmó que «trabajar con Clint era aprender que el cine se hace con el corazón y sin rodeos» mientras que Meryl Streep aseguró que «Clint posee una generosidad única como director; confiaba en sus actores como nadie más en la industria». Tom Hanks también tuvo unas palabras ensalzando su figura: «Verle trabajar a su edad, con esa energía indomable, ha sido una de las mayores lecciones de mi vida profesional».