Hervir los huevos pasó a la historia: la fácil técnica para hacer huevos duros perfectos y no se rompan

Hacer huevos duros perfectos sin cocerlos en agua es posible gracias a las freidoras de aire, o air fryer, como se conocen popularmente. Este pequeño electrodoméstico permite que puedas hacer manjar de una forma saludable en cuestión de minutos y lo mejor: sin hacer absolutamente nada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para hacer con la freidora de aceite unos huevos perfectos.

La freidora de aire o air fryer ha llegado a las cocinas españolas para hacer más fácil y saludable la vida de millones de personas. ¿El motivo? Es capaz de cocinar los alimentos (casi) como la tradicional freidora de aceite y además hacerlo a través del aire caliente. Este pequeño electrodoméstico que se ha popularizado en los últimos años es muy sencillo: sacas la bandeja, introduces el alimento en cuestión y seleccionas una opción para freír, la temperatura y el tiempo. Así puedes cocinar desde un huevo hasta una pizza o un muslo de pollo.

Todos los alimentos son susceptibles de poder ser cocinados en la air fryer y el secreto del éxito de la freidora de aire es que lo hace todo de una forma saludable. Sin aceites (es recomendable añadir algo) y sin fritos, sólo el aire caliente se encarga de llevar a cabo el proceso de cocinado para poder ingerir el alimento sin calorías. Por ejemplo, unas patatas fritas cocinadas en una freidora de aceite serán menos saludables que en un air fryer. Así que lo habitual hoy en día es dejar una para el fin de semana a modo de pecado y la freidora de aire como un habitual entre semana.

Cómo hacer huevos duros perfectos

Los nuevos hábitos de vida de los ciudadanos de todo el mundo pasan por hacer un culto al cuerpo durante los días entre semana en los que combinan una buena sesión de entrenamiento con un cuidado excepcional con los alimentos que se ingieren. Dentro de este modus operandi de vida, los huevos son un alimento esencial por el alto valor de proteínas de calidad que pueden aportar a una persona. Es más, diferentes estudios apuntan a que ingerir un huevo o dos al día puede ser positivo por las grasas buenas que aportan y las vitaminas A, D, E y B12 que pueden ofrecer.

Así que una buena opción para alimentarse de este manjar pasa por los huevos duros, que se pueden comer directamente o introducir en otros platos como ensalada y salmorejo, que puede ser una opción ideal en este verano. Para cocinar unos huevos duros perfectos, siempre se ha recurrido al clásico cazo de agua y realizar un proceso de hervor durante alrededor de 10 minutos, pero la freidora de aire caliente también puede cumplir con esta función de una forma rápida y sencilla.

A la hora de hacer un huevo duro con una freidora de aire, tienes que saber un truco: cocinarlo en la air fryer durante el mismo tiempo que lo tendrías hirviendo en el agua. Así que la temperatura recomendable es 170 ºC y acto seguido tendrás que añadir el tiempo de cocción, que será el siguiente:

Huevo pasado por agua: tres minutos.

Huevo mollet: alrededor de cinco minutos.

Huevo duro: entre 8 y 11 minutos.

Así que dejándolos cocinarse los huevos durante alrededor de 10 minutos en una freidora de aire a 170 ºC. Es importante que, una vez que finalicen su proceso de cocción, habrá que pasarlos por agua para que no sigan cocinándose y los puedas pelar con todas las facilidades.