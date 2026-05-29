26 polluelos nacieron de huevos artificiales en un intento por revivir a un ave extinta hace siglos

Un equipo de científicos respaldado por Colossal Biosciences ha logrado incubar con éxito 26 polluelos dentro de huevos artificiales creados mediante impresión 3D, un avance que podría cambiar tanto la conservación de aves como los proyectos de «desextinción». La tecnología, desarrollada por la empresa biotecnológica estadounidense, emplea una estructura de rejilla fabricada con impresión 3D y una membrana transparente de silicona que reproduce el intercambio de oxígeno propio de una cáscara natural. El objetivo es lograr la incubación de especies que no se pueden criar mediante métodos convencionales, incluido el moa gigante de Nueva Zelanda, un ave extinta hace aproximadamente 600 años.

Colossal asegura haber superado uno de los principales desafíos de la incubación de aves fuera de una cáscara natural: mantener un intercambio gaseoso adecuado sin necesidad de recurrir a concentraciones artificialmente altas de oxígeno. Según explicó Andrew Pask, director científico de la compañía, los métodos anteriores acababan dañando tejidos, ADN y proteínas a medida que el embrión crecía. La nueva estructura incorpora una membrana semitransparente que permite observar el desarrollo del embrión prácticamente en tiempo real. Esto podría convertirse en una herramienta clave para estudiar modificaciones genéticas orientadas a recuperar rasgos de especies extinguidas, como la forma del pico o ciertas características óseas

Moa gigante de Nueva Zelanda, un ave extinta hace seis siglos

Colossal se hizo especialmente conocida en 2021 cuando su fundador, George Church, anunció su objetivo de «revivir» al mamut lanudo, un paquidermo extinto hace unos 4.000 años, cuyos últimos ejemplares sobrevivieron en una isla del norte de Siberia. Dado que no es viable utilizar una elefanta asiática (especie con la que comparte un antepasado común de hace unos seis millones de años) la compañía trabaja en el desarrollo de un útero artificial. Ahora, los investigadores están trabajando en la compleja tarea de identificar y seleccionar cientos de miles de genes del genoma del mamut para integrarlos en células de elefante asiático.

Pero la desextinción de aves plantea un reto distinto. A diferencia de los mamíferos, las aves se desarrollan externamente, dentro de huevos, y en el caso del moa gigante no existe ninguna especie actual que pueda actuar como madre subrogada para sus crías. Esto se debe a que el moa, que podía alcanzar más de tres metros y medio de altura y unos 250 kilos de peso, ponía huevos de alrededor de 24 centímetros, es decir, unas 80 veces más grandes que los de una gallina y aproximadamente ocho veces mayores que los de un emú. Por ello, sería necesario diseñar un sistema completamente artificial de incubación para poder recrear el desarrollo embrionario de esta ave extinta.

Según explican desde Colossal, esta tecnología ya se había estudiado por primera vez en la década de 1980, pero los sistemas anteriores requerían grandes volúmenes de oxígeno puro para mantenerse, lo que terminaba provocando daños en el ADN y afectando a la salud del animal a largo plazo. El equipo asegura haber resuelto este problema mediante el diseño y desarrollo de una estructura de cáscara reticular que incorpora una membrana de silicona bioingenierizada, con una capacidad de transferencia de oxígeno comparable a la de un huevo natural en condiciones atmosféricas normales (21% de O₂). Este sistema permite el paso de gases y, al mismo tiempo, mantiene la humedad propia de una incubación convencional.

«El huevo artificial crea una plataforma escalable para el desarrollo de embriones aviares, superando las limitaciones de los huevos gestantes naturales», explica a ABC Andrew Pask, director de Biología de Colossal. «Está diseñado para replicar fielmente las condiciones de un huevo natural y producir animales sanos con un desarrollo, fertilidad y longevidad normales. Al permitir la escalabilidad tanto en el tamaño como en la producción de huevos, la plataforma «podría transformar radicalmente la cría para la conservación y la ciencia de la desextinción».

Sin embargo, la empresa todavía no ha publicado uno de los datos más relevantes: cuántos embriones no lograron desarrollarse antes de alcanzar los 26 nacimientos exitosos. En investigaciones anteriores realizadas en Japón con sistemas similares, las tasas de éxito se situaban en torno al 50%. Esta falta de información alimenta el escepticismo dentro de la comunidad científica. Aun así, el potencial de la tecnología sigue siendo considerable. Si logra consolidarse de forma estable, podría permitir estudiar el desarrollo embrionario de aves amenazadas con una precisión sin precedentes.

«Uno de los mayores retos del huevo artificial fue lograr que se asemejara lo máximo posible al desarrollo dentro del huevo, lo que resulta en aves más sanas. Ahora tenemos una excelente tasa de supervivencia de los huevos. Tras el nacimiento, los pollos son trasladados a un criadero más grande, y después van a un corral de transición hasta que finalmente llegan a una granja más grande. Queremos que sean saludables física y mentalmente», concluye Pask.

El objetivo de recuperar a esta ave extinta cuenta incluso con el respaldo del cineasta neozelandés Peter Jackson, director de «El señor de los anillos», quien ha donado a Colossal varios millones de dólares para apoyar el desarrollo del proyecto.