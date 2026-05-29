Nadie en Europa se atrevía a plantearlo hasta que Japón lo ha hecho realidad: un sistema circular que revoluciona cómo conservamos los alimentos

Un sistema circular que revoluciona la manera en la que conservamos los alimentos ha empezado a plantearse en Japón. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta. Tocará tener en consideración lo que pasa en uno de los países en los que la tecnología puede ser esencial.

Estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En unos días en los que realmente cada elemento cuenta. Para hacerlo, nada mejor que estar pendientes de una situación que puede ser esencial y que nos sumergirá en un sistema circular imprescindible. Conservar los alimentos de la mejor manera posible, sin consumir tanta energía. Aprovechar al máximo unos recursos de una población que tiene tantos millones de personas que invita a mantener en perfectas condiciones unos detalles que pueden ser esenciales. Un sistema circular como el que han inventado en Japón podría ser el mejor aliado de unos cambios que se pueden aplicar a nivel global.

Lo ha hecho realidad Japón cuando nadie se atrevía a plantearlo

Nadie se atrevía a plantear un sistema que acabaremos necesitando todos. Lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Son tiempos de estabilidad y de vivir una situación que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Esta humanidad que está aumentando de forma exponencial, necesita cada vez más y más recursos. Por lo que, al final, lo que acabaremos necesitando es un elemento que puede convertirse en un buen básico. Tocará estar pendientes de esta transformación que vamos a ir viendo llegar.

La alimentación es un elemento importante que requiere de una cantidad de elementos importantes. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que acabará marcando estos días que tenemos por delante. Una situación que hasta la fecha no sabíamos que teníamos.

Este país que está a la bandera de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. En especial cuando tenemos en cuenta que estaremos ante un destacado cambio de ciclo en la conservación de los alimentos. Aunque Europa lleva años planteando un cambio importante de este tipo, sólo Japón se ha atrevido a estar pendientes de estos elementos.

Este sistema circular revolucionará cómo conservamos los alimentos

La manera en la que conservamos los alimentos puede acabar siendo clave para poder avanzar en un futuro en el que cada detalle cuenta. En especial cuando se trata de mantener una correcta alimentación con productos frescos que pueden cambiarlo todo por completo.

En un reciente artículo desde el Gobierno de Japón se explica que: «Las crisis alimentarias son un problema global, no limitado a unos pocos países o regiones. Según las estimaciones de la ONU, la población mundial alcanzará los 9 mil millones de personas para 2050, por lo que se prevé que la demanda mundial de alimentos también aumente. A pesar de ello, cada año se desechan más de mil millones de toneladas de alimentos comestibles en todo el mundo. Por lo tanto, lograr un sistema circular de consumo de alimentos con un mínimo de desperdicio es tan crucial como aumentar la producción de alimentos para prevenir futuras crisis alimentarias. ZEROCO Inc., una empresa japonesa de tecnología alimentaria, está abordando este problema con una tecnología inspirada en los métodos tradicionales de conservación de alimentos utilizados en regiones de Japón con fuertes nevadas. En zonas donde se acumula nieve húmeda y pesada, la temperatura del aire bajo la capa de nieve se mantiene ligeramente por encima del punto de congelación con una humedad relativamente alta. Este entorno natural se ha utilizado durante mucho tiempo para almacenar frutas y verduras, que se mantienen frescas sin congelarse ni secarse, con un ligero aumento de su dulzor natural. Centrándose en este método de conservación, ZEROCO logró reproducir y controlar el entorno de almacenamiento, donde un factor clave no es solo la baja temperatura, sino también la humedad. Una temperatura cercana a 0 °C (32 °F) con una humedad ligeramente inferior al 100 % -en la que es menos probable que se produzcan condensación y escarcha- crea las condiciones necesarias para que los alimentos perecederos se mantengan frescos durante mucho más tiempo. Sorprendentemente, las frutas y verduras frescas almacenadas en estas condiciones pueden conservar su textura y sabor durante varios meses».

Siguiendo con la misma explicación: «»El mayor factor que llevó a la comercialización de esta tecnología fue nuestro éxito en la reproducción del entorno de almacenamiento a gran escala», dice KUSUMOTO Shujiro, presidente y CEO de ZEROCO. La compañía opera actualmente instalaciones de almacenamiento en las prefecturas de Hokkaido (165 m² de área), Tokushima (330 m²) y Kumamoto (230 m²). «La razón principal por la que las industrias agrícolas y pesqueras luchan por obtener ganancias es la incapacidad de almacenar inventario debido a la naturaleza de sus productos», dice Kusumoto. «Los alimentos y frescos son constantemente vulnerables al deterioro y al envejecimiento, por lo que los productores no pueden establecer sus propios precios como aquellos que fabrican otros productos». La nueva tecnología de ZEROCO permite a los productores mantener el inventario durante períodos más largos, liberando a los agricultores y pescadores de la presión de enviar sus productos inmediatamente después de la cosecha. Más, pueden elegir proactivamente los tiempos de envío y los precios de sus productos o capturas».