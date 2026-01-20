Los científicos asombrados: sólo quedan 2 pájaros de ésta especie en España y podría desaparecer

La consejera de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Junta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha firmado un convenio de colaboración con la presidenta de la Comunidad del Monte Vecinal en Man Común Granda Abilleira e Salgueiros, Pilar Mouriz, para blindar la zona de nidificación y cría de la única pareja de zarapito real que queda en la Península Ibérica. Con este acuerdo se busca, según explicó la responsable autonómica, «disponer de una superficie de 9,3 hectáreas en este monte vecinal en Castro de Rei (Lugo) y propiciar que se desarrollen en ella labores de mantenimiento para garantizar la conservación de una idónea calidad estructural del hábitat de nidificación del zarapito real».

El convenio, que estará en vigor hasta diciembre de 2026, cubrirá los gastos de los desbroces previstos para mantener la landa y el matorral de la zona, la retirada de restos y residuos que puedan alterar el buen estado de conservación del hábitat de zarapito real. Asimismo, la consejera destacó la importancia de «velar por la protección de esta especie y de hacer un seguimiento de su población, por lo que a este convenio se suman otras colaboraciones como la que se viene manteniendo con la Universidad de Santiago de Compostela para evaluar la población nidificante, con una inversión acumulada de 84.000 euros, o las acciones de control de depredadores desarrolladas en el aeródromo de Rozas, con una inversión de 72.000 euros desde 2020».

Protección del zarapito real en Galicia

El zarapito real (Numenius arquata) es una de las aves limícolas más singulares de la fauna española, muy fácil de reconocer por su gran tamaño y, sobre todo, por su pico curvado, el más largo de toda la avifauna de la Península Ibérica. A nivel global, esta especie ocupa amplias zonas del Paleártico, desde Irlanda y Francia hasta el norte de Europa, migrando al hemisferio sur en invierno.

En España, aunque la población invernante es relativamente amplia (entre 2.000 y 8.700 individuos) en las costas de Galicia, Cantabria y Asturias, la reproducción se limita a un único enclave en Galicia, en la comarca lucense de Terra Chá. Desde 2007, esta población se ha mantenido acantonada en esta localidad, con entre una y cinco parejas reproductoras.

El zarapito real nidifica en prados de siega y áreas de landa y matorral bajo, próximos a turberas, donde excava una ligera depresión para poner habitualmente cuatro huevos. La incubación, de 27 a 29 días, la realizan ambos progenitores, y los pollos alcanzan el desarrollo completo tras 32 a 38 días.

El estado de conservación de esta especie es alarmante. La población reproductora española se encuentra catalogada como CR – En peligro crítico, mientras que la población invernante se considera de Preocupación Menor (LC). Para garantizar la conservación del zarapito real, se han propuesto diversas medidas, como la declaración como ZEPA de áreas clave, y programas de seguimiento de la población.

Las Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA) en Galicia incluyen: A Limia (Orense), Ancares-Courel (Lugo), Baixa Limia – Sierra del Xurés (Orense), Complejo Intermareal Umia-O Grove (Pontevedra), Complejo Litoral de Corrubedo (La Coruña), Costa de la Mariña Occidental (Lugo), Costa de la Muerte (La Coruña), Espacio Marino de la Costa de la Muerte (La Coruña), Espacio Marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño (La Coruña), Espacio Marino de las Rías Bajas de Galicia (Pontevedra), Espacio Marino de Punta Candieira-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (La Coruña), Estuario del Miño (Pontevedra), Ferrolterra-Valdoviño (La Coruña), Isla de Ons (Pontevedra), Islas Cíes (Pontevedra), Peña Trevinca (Orense), Ría de Foz (Lugo), Ría de Ortigueira y Ladrido (La Coruña), Ribadeo (Lugo), Sierra de la Enciña de la Lastra (Orense) y ZEPA Banco de Galicia.

Libro Rojo de las Aves en España

Los Libros y Listas Rojas de fauna y flora, terrestre y marina, se deberían revisar y actualizar al menos cada cinco años, obligación implícita de las Administraciones recogida en el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Un Libro Rojo actualizado permite contar con criterios científicos para incluir a las aves españolas en las categorías de amenaza a escala estatal y autonómica, determinando qué taxones presentan un estado más preocupante y estableciendo prioridades de actuación.

«La población reproductora de zarapito real se cataloga como «En Peligro Crítico» según criterios B1, B2 y D, con extensión de presencia de 24 km² y área de ocupación aproximada de 4,5 km², inferior a los umbrales establecidos por la UICN. Entre 1999 y 2020 el número de individuos maduros se ha mantenido muy por debajo del umbral de 50 ejemplares. Las principales amenazas incluyen prácticas agroganaderas y silvícolas, reforestaciones con coníferas y eucaliptos, crecimiento excesivo del tojo, predación de pollos por mamíferos y depredadores, cambios climáticos y mortalidad en nido. Entre las actuaciones propuestas destacan el mantenimiento de la calidad del hábitat, gestión de prados y matorral, extracción de depredadores, programas ex situ de incubación y translocación».