Es oficial y lo dice el INSS: los jubilados que van a cobrar casi 3.000 euros en España

La última estadística publicada por la Seguridad Social sobre las pensiones de febrero deja varias cifras llamativas. La primera, el volumen, con más de 10,4 millones de pensiones abonadas a casi 9,5 millones de personas. La segunda, el coste: 14.272,5 millones de euros en una sola nómina mensual. Y la tercera, quizá la que más sorprende, es que existe un colectivo concreto de jubilados cuya pensión media se acerca a los 3.000 euros mensuales.

En un contexto en el que la pensión media del sistema se sitúa en 1.366,2 euros al mes, hablar de jubilados con pensiones de casi 3.000 euros puede parecer una excepción. Pero no lo es. Está recogido en los datos oficiales y responde a características muy específicas de cotización y actividad profesional. Las cifras también reflejan una subida interanual del 4,5% en la pensión media del conjunto del sistema, que engloba jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares. Es decir, no se trata solo de jubilación, aunque esta sigue siendo la prestación mayoritaria.

La jubilación media supera ya los 1.500 euros

La pensión media de jubilación alcanza los 1.566,8 euros mensuales. La perciben cerca de 6,6 millones de personas, lo que supone más de dos tercios del total de pensiones contributivas. En comparación con el mismo mes del año anterior, la cuantía es un 4,4% más alta. El perfil mayoritario sigue siendo masculino. El 59,2% de quienes tienen la jubilación como prestación principal son hombres, algo que continúa reflejando diferencias históricas en carreras laborales y bases de cotización.

Si se desglosan los datos por regímenes, las diferencias se amplían. En el Régimen General, la pensión media de jubilación es de 1.727,2 euros al mes. En cambio, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se queda en 1.056,5 euros. La distancia entre asalariados y autónomos sigue siendo notable.

Por su parte, la pensión media de viudedad alcanza los 972,8 euros mensuales. Es la prestación principal para 1,5 millones de personas y el 95% de quienes la perciben son mujeres. Aun así, su cuantía se mantiene por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.221 euros brutos en 14 pagas.

Los jubilados que van a cobrar casi 3.000 euros en España

Cuando se habla de jubilaciones altas en España casi siempre se piensa en carreras largas, sueldos elevados o bases máximas de cotización. Pero en este caso la clave está en el régimen al que pertenecían. Los datos oficiales sitúan a la Minería del Carbón como el colectivo con la pensión media más elevada del sistema: 2.996 euros al mes. Es decir, jubilados que cobran prácticamente 3.000 euros de media.

No es una cifra casual sino que detrás están décadas de trabajo en entornos especialmente duros. Hablamos de minas subterráneas, explotaciones a cielo abierto, plantas de tratamiento de carbón, hornos de producción de cok fuera del ámbito siderometalúrgico o incluso transporte fluvial de carbón. Actividades que, durante años, se desarrollaron en condiciones complejas, con exposición a riesgos y a ambientes poco saludables.

Esa realidad laboral explica que este régimen tenga particularidades propias dentro de la Seguridad Social. Las reglas básicas son las mismas que en el Régimen General, pero existen matices relacionados con la edad de acceso a la jubilación o con situaciones de incapacidad derivadas de la actividad profesional.

Junto a la minería, otro colectivo que se sitúa por encima de la media es el del Mar. En su caso, la pensión media de jubilación se coloca en 1.731,1 euros mensuales, una cifra superior a la del Régimen General. Aunque la distancia con los casi 3.000 euros de la minería es considerable, también refleja cómo determinados sectores con condiciones laborales específicas presentan cuantías medias más elevadas dentro del sistema contributivo.

Más jubilaciones a la edad ordinaria

En lo que respecta a las nuevas altas, la cuantía media de las jubilaciones reconocidas hasta enero se sitúa en 1.865,8 euros. En ese periodo se han registrado 375.324 nuevas altas.

Uno de los cambios más evidentes es el aumento de las jubilaciones demoradas. Ya representan el 10,9% del total de nuevas jubilaciones, frente al 4,8% que suponían en 2019. Además, el 72,1% de las nuevas altas se produce a la edad ordinaria o después, lo que supone 12,1 puntos porcentuales más que hace seis años. En paralelo, las jubilaciones anticipadas han descendido de forma significativa y actualmente suponen el 27,9% del total, tras caer un 12,1% en seis años.

Plazos de resolución y complemento de brecha de género

En enero, el tiempo medio de resolución de los expedientes fue de 17,82 días para las pensiones de jubilación y de 14,85 días para las de viudedad.

En cuanto al complemento para la reducción de la brecha de género, en febrero lo incluyen 1.367.995 pensiones. El 77,6% corresponden a mujeres. El importe medio es de 76,95 euros mensuales. Del total de beneficiarios, el 24,3% tiene un hijo, el 49,5% dos hijos, el 17,8% tres hijos y el 8,5% cuatro hijos. Las cifras oficiales confirman así un sistema en el que la pensión media general ronda los 1.366 euros mensuales, pero donde determinados colectivos, como los trabajadores de la minería del carbón, alcanzan casi los 3.000 euros al mes de media. Un contraste que evidencia las diferencias internas del modelo contributivo español.