Es oficial: estas son las ayudas que están dando a las amas de casa mayores de 52 años este año

Las amas de casa mayores de 52 años pueden disfrutar de varias ayudas que ofrece el Gobierno. El SEPE pone a disposición de las personas que cumplan con los requisitos la ayuda para mayores de 52 años que cotiza para la jubilación, y la Seguridad Social también ofrece a las personas más vulnerables el Ingreso Mínimo Vital. Las amas de casa que superen los 65 años también podrán acceder a una pensión no contributiva de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas a las que pueden acceder las amas de casa.

Las amas de casa siempre han sido un sector que ha estado a la sombra en España. A día de hoy, se calcula que alrededor de 400.000 mujeres están afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar, que da cobertura a las mujeres que trabajan como empleadas del hogar por cuenta ajena. Las personas que estén dadas de alta en la Seguridad Social desarrollando esta función sí que podrán acceder en el futuro a una prestación, pero esto no ocurre con las tradicionales amas de casa.

Estas son las mujeres que siempre se han encargado de las labores de su hogar. Tales como el cuidado de los niños, el mantenimiento del hogar, la compra u otras actividades más relacionadas con tiempos pasados, cuando el hombre era el único que trabajaba y aportaba un sueldo dentro del hogar. Años después, la mayor parte de estas trabajadoras que han entregado su vida al hogar se han quedado sin tener acceso a una de las prestaciones que ofrece la Seguridad Social o hasta a una pensión contributiva de jubilación, a la que sólo se puede acceder con una cotización mínima de 15 años en la vida laboral.

Las ayudas para las amas de casa

La ayuda para mayores de 52 es el subsidio que ofrece el SEPE para las personas que superen esta edad y demuestren una carencia de rentas, que no puede pasar del 75% del salario mínimo interprofesional. Esta cantidad equivale con la última subida a alrededor de 900 euros. Así que todas las personas que superen esta edad, estén en situación de desempleo y no tengan ingresos superiores a esta cantidad, podrán solicitar este subsidio, que es de carácter vitalicio y cotiza para la jubilación. La ‘nómina’ mensual es el equivalente al 80% del IPREM, un total de 480 euros.

El Ingreso Mínimo Vital es la otra ayuda a la que podrán acceder las amas de casa que estén en una situación de vulnerabilidad económica acreditada. «Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital», informa la Seguridad Social. La cuantía garantizada para un hogar no monoparental formado por un adulto es de 733,60 euros después de la última subida de un 11,4%. Esta renta garantizada aumentará a 953,68 euros en los casos en que haya un menor de por medio.

Las amas de casa que superen los 65 años y no tengan acceso a una pensión de jubilación también podrán acceder a una pensión no contributiva de jubilación. A esta ayuda podrán acceder las amas de casa que cumplan con los requisitos de los que informa el IMSERSO, que coordina esta prestación y la delega en las comunidades autónomas. Estos son los requisitos.