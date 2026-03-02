Perder el trabajo antes de haber acumulado los 360 días necesarios para cobrar la prestación contributiva (el paro común) no significa quedarse desamparado. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene activo el subsidio por insuficiencia de cotización, una red de seguridad diseñada específicamente para quienes se quedan en el paro con apenas unos meses trabajados. En este 2026, si has cotizado al menos 90 días, ya tienes derecho a un respiro económico de 570 euros mensuales.

Esta ayuda está enfocada a trabajadores que se encuentran en situación legal de desempleo y que, por poco tiempo, no alcanzan el año de carencia, evitando que la falta de antigüedad se convierta en una exclusión total del sistema de protección.

Requisitos económicos: el límite de los 915 euros

Para acceder a este subsidio, el SEPE es estricto con el nivel de rentas. El solicitante debe demostrar que sus ingresos mensuales no superan los 915,75 euros. Esta cifra no es aleatoria: corresponde al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en este 2026 se sitúa en los 1.221 euros.

Un dato clave para los beneficiarios: en este cálculo de rentas no se incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias, lo que facilita que más personas puedan encajar en el perfil solicitado.

¿Cuánto se cobra y durante cuánto tiempo?

La cuantía no es lineal, sino que el sistema está diseñado para ser decreciente. El cálculo se realiza sobre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y se divide en tres tramos de pago:

Primeros 6 meses: se perciben 570 euros (95% del IPREM). Segundo semestre: la ayuda baja a 540 euros (90% del IPREM). A partir del año: el subsidio se queda en 480 euros (80% del IPREM).

La duración de la ayuda depende directamente de cuánto hayas trabajado y de tus cargas familiares:

Si tienes entre 90 y 150 días cotizados : cobrarás el subsidio durante 3, 4 o 5 meses respectivamente, tengas o no familia a tu cargo.

: cobrarás el subsidio durante 3, 4 o 5 meses respectivamente, tengas o no familia a tu cargo. Si tienes 180 días cotizados: si no tienes cargas, cobrarás 6 meses. Si tienes responsabilidades familiares, la ayuda puede estirarse hasta un máximo de 21 meses.

Plazos de solicitud: ¡que no se te pase la fecha!

El SEPE recuerda que el tiempo es oro. La solicitud del subsidio debe presentarse obligatoriamente dentro de los seis meses posteriores a la pérdida del empleo.

Si el trabajador deja pasar este medio año sin reclamar la ayuda, la administración la denegará de forma automática por estar fuera de plazo.

Además, es vital que las cotizaciones realizadas hayan sido por desempleo dentro del Régimen General, sistemas especiales (como el agrario o el del mar) o contratos de formación, ya que no todos los tipos de cotización computan para este subsidio inicial.