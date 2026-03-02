Qatar ha detenido la producción de gas natural licuado (GNL) este lunes y Arabia Saudi ha cerrado su mayor refinería de petróleo tras un ataque con dron, que se ha producido a raíz del conflicto activo entre Israel y EEUU contra Irán. Así, como consecuencia de las represalias de Irán también se han producido cierres preventivos de instalaciones petroleras y de gas en todo Oriente Medio.

En concreto, se trata de la empresa estatal de energía de Catar, QatarEnergy, que ha asegurado que detiene la producción de gas natural licuado (GNL) en la refinería Ras Tanura de Saudi Aramco, con una capacidad de 550.000 barriles diarios (bpd). Esta planta es un complejo energético en la costa del Golfo del reino que también sirve como terminal de exportación crucial para el crudo saudí, y cuyo cierre ha sucedido tras varios ataques por parte de Irán a las instalaciones de Ras Laffan, una base de procesamiento de gas en tierra y Mesaieed.

Ante esta situación, hay que tener en cuenta que el país del Golfo es uno de los principales productores de gas natural licuado del mundo, junto con Estados Unidos, Australia y Rusia. Además, a mediodía de este lunes el crudo se revalorizaba más de un 8%. Así, a las 12.00 horas, el barril de Brent subía un 7,63%, hasta los 78,43 dólares, mientras que el West Texas se revalorizaba un 7,37%, hasta los 71,96 dólares.

Por el Estrecho de Ormuz pasa gran parte de la producción mundial de gas

De esta forma, los mercados permanecen expectantes ante las posibles consecuencias de los ataques de EEUU e Israel a Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, por el que pasa gran parte de la producción mundial de crudo y de gas natural.

En concreto, durante el fin de semana, múltiples buques mercantes que operan en el Golfo Pérsico emitieron informes en los que constatan el cierre del Estrecho de Ormuz. Más tarde, la propia Guardia Revolucinaria de Irán confirmaba el corte del tránsito. Este es un paso en el que se concentran gran parte del comercio mundial, sobre todo aquel relacionado con el petróleo. De hecho, el cierre de esta vía podría suponer la pérdida de más de 5 millones de barriles de petróleo al mes para España.

Por otro lado, en el Kurdistán iraquí también han detenido la producción en sus campos de petróleo como medida preventiva, ya que desde esta zona se exportan 200.000 barriles diarios de petróleo por el oleoducto al puerto turco de Ceyhan, y se trabaja a través de empresas como DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas y HKN Energy, que han paralizado la producción.

Mientras que frente a las costas de Israel, el Gobierno de Netanyahu ha ordenado a Chevron cerrar temporalmente el campo de gas Leviatán, donde se están produciendo unos 21.000 millones de metros cúbicos al año.

En este sentido, hay que destacar que además Irán es el tercer mayor productor de petróleo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), después de Arabia Saudita e Irak.