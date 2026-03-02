Con la campaña de la Renta en marcha, los contribuyentes revisan cada casilla del borrador con el objetivo de arañar cualquier euro posible a Hacienda. En este escenario, la Comunidad de Madrid se posiciona como una de las regiones más ventajosas gracias a una deducción específica, a menudo olvidada, que permite a los hijos desgravarse exactamente 515,50 euros por el cuidado de sus padres mayores de 65 años.

Esta ayuda fiscal nace para reconocer el esfuerzo económico que asumen las familias que se hacen cargo de sus mayores, ayudando a sufragar costes básicos como la alimentación, los suministros del hogar o los medicamentos, que suelen dispararse en esta etapa de la vida.

Un descuento directo de 515,50 euros por cada padre

La normativa madrileña es clara: el beneficio no es una simple reducción de la base, sino una deducción que impacta directamente en el resultado final. La ley asegura esta desgravación de 515,50 euros por cada progenitor mayor de 65 años que conviva con el contribuyente.

Pero hay un detalle importante: la edad no es el único factor. Esta misma cantidad también se puede aplicar si el padre o la madre tiene una discapacidad igual o superior al 33%, independientemente de si han alcanzado o no los 65 años. Para muchas familias de rentas medias, aplicar este beneficio puede suponer la diferencia entre que la declaración salga a pagar o a devolver.

Requisitos para no perder la deducción

Para que Hacienda no eche atrás la declaración y evitar posibles sanciones, es fundamental cumplir con los requisitos de convivencia y renta que marca la Comunidad de Madrid:

Convivencia real : el padre o madre debe haber vivido con el hijo al menos la mitad del año (183 días).

: el padre o madre debe haber vivido con el hijo al menos la mitad del año (183 días). Límite de ingresos : el progenitor no puede superar el límite de rentas anuales fijado por la normativa vigente.

: el progenitor no puede superar el límite de rentas anuales fijado por la normativa vigente. Sin declaración propia: el mayor no puede presentar su propia declaración de la Renta si supera el máximo de ingresos establecido.

Los expertos fiscales insisten en la importancia de no confirmar el borrador de forma automática. Al tratarse de una deducción autonómica, en muchas ocasiones no aparece volcada por defecto, por lo que el contribuyente debe incluirla manualmente para beneficiarse del ahorro. Un pequeño gesto que puede suponer un alivio de más de 500 euros por cada familiar a cargo.