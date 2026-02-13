La cuenta atrás para la Campaña de la Renta 2025-2026 ya ha comenzado. A partir del próximo 8 de abril, millones de españoles ajustarán cuentas con el fisco, y este año el seguro de hogar se perfila como uno de los grandes aliados para rascarle unos euros a la declaración. Hacienda ha ratificado que esta póliza, obligatoria en la mayoría de préstamos, puede generar una deducción de hasta 1.356 euros.

Pero ojo, porque no todos los seguros valen ni todos los contribuyentes pueden aplicarlo de la misma forma.

El «truco» de los 9.040 euros para hipotecados

La clave para conseguir ese ahorro de más de 1.300 euros reside en la base máxima deducible por inversión en vivienda habitual. Hacienda permite desgravarse el 15% de un máximo de 9.040 euros anuales invertidos en la casa.

Si compraste tu casa antes de enero de 2013 y aún pagas hipoteca, puedes sumar el coste del seguro de hogar a las cuotas mensuales para llegar a ese tope. Eso sí, Hacienda impone una condición: solo es deducible la parte de la póliza vinculada a la hipoteca (la que protege el valor del inmueble frente a incendios o siniestros graves), dejando fuera las coberturas de «daños menores» o servicios extra.

Caseros y autónomos: ellos también ahorran

El beneficio no es exclusivo de quienes pagan una hipoteca antigua. Existen otros dos colectivos que pueden sacar tajada del seguro de hogar en su IRPF:

Propietarios con pisos en alquiler : si tienes una vivienda alquilada, el seguro de hogar es un gasto deducible al 100% . Se resta directamente de los ingresos que recibes por el alquiler, ayudando a que el rendimiento neto sea menor y, por tanto, pagues menos impuestos por ese beneficio.

: si tienes una vivienda alquilada, el seguro de hogar es un . Se resta directamente de los ingresos que recibes por el alquiler, ayudando a que el rendimiento neto sea menor y, por tanto, pagues menos impuestos por ese beneficio. Autónomos que teletrabajan: si tu casa es también tu oficina, puedes desgravar la parte proporcional del seguro. Por ejemplo, si usas una habitación que supone el 15% de la superficie total de la vivienda para tu actividad profesional, podrás deducirte ese mismo porcentaje de lo que pagas por la póliza.

Requisitos básicos para no tener sustos

Para que el inspector de Hacienda no te ponga problemas, el seguro debe ser obligatorio por contrato o, al menos, cubrir los riesgos fundamentales de la propiedad (incendio, inundación o robo). Además, debe tratarse siempre de la vivienda habitual o, en el caso de los caseros, del inmueble que genera rendimientos.

Con el nuevo umbral de obligación para declarar (situado en 15.876 euros para quienes tienen dos o más pagadores y en 22.000 euros para un solo pagador), revisar estas deducciones puede suponer la diferencia entre que la Renta salga a pagar o a devolver.