La 1 de TVE ha acogido este jueves el debate electoral a tres entre los candidatos de las principales fuerzas con representación parlamentaria en Castilla y León. El encuentro ha enfrentado a Alfonso Fernández Mañueco (PP), actual presidente de la Junta y aspirante a la reelección; Carlos Martínez Mínguez (PSOE), alcalde de Soria, y Carlos Pollán (Vox), presidente de las Cortes y candidato de la formación de Abascal.

El formato, de aproximadamente 82 minutos, se ha estructurado en cuatro bloques temáticos de 18 minutos cada uno: Medio ambiente, medio rural y despoblación; Servicios públicos, infraestructuras y vivienda; Economía y financiación autonómica; y Pactos y regeneración democrática.

Desde el inicio del debate electoral de los principales candidatos de Castilla y León, el tono ha sido de enfrentamiento, con constantes alusiones al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mañueco ha centrado buena parte de su estrategia en presentarse como el único líder capaz de garantizar estabilidad y crecimiento en la Comunidad, recordando logros de su mandato y acusando al PSOE de ser «el brazo ejecutor del sanchismo» en Castilla y León. Ha insistido en que no pactará con quienes “traicionan a España” y ha rechazado de plano cualquier acuerdo con Vox tras la ruptura del gobierno de coalición en julio de 2024.

Carlos Martínez, por su parte, ha apostado por un discurso de cambio y regeneración, presentándose como un alcalde de proximidad que conoce los problemas reales del territorio. Ha criticado duramente la gestión de Mañueco en sanidad y educación, denunciando listas de espera interminables y el cierre de consultorios rurales. En uno de los momentos más destacados, ha tendido la mano al popular proponiendo un pacto para que gobierne la lista más votada el 15-M, una oferta que Mañueco ha rechazado sin estrechar la mano extendida, limitándose a afirmar que «no pactará con el sanchismo ni con quienes lo apoyan».

Martínez ha calificado de «matrimonio de conveniencia» las disputas entre PP y Vox, acusándolos de escenificar desencuentros mientras negocian en la sombra.

Pollán, por su lado, ha adoptado un tono combativo y sin concesiones, centrándose en temas como la inmigración irregular, la defensa de la unidad de España y la protección del mundo rural frente a lo que ha llamado «imposición ideológica verde». Ha acusado a Mañueco de haberles «echado» del gobierno autonómico por aceptar la llegada de menores migrantes no acompañados, forzándoles a elegir entre «principios y sillones».

En el bloque de medio rural, ha defendido medidas duras contra la ocupación ilegal de fincas y ha prometido blindar el derecho a la propiedad frente a supuestas expropiaciones encubiertas. También ha insistido en que Vox es la única fuerza que puede “poner orden” en una región que, según él, sufre los efectos de políticas centralistas y progresistas.

Los cruces más intensos se han producido en sanidad y economía. Mañueco ha presumido de haber mantenido la atención primaria en el medio rural pese a la despoblación, mientras Martínez le ha reprochado recortes encubiertos y falta de médicos. Pollán ha ido más allá, proponiendo incentivos fiscales para atraer profesionales sanitarios y criticando el “despilfarro” en agendas ideológicas.

En financiación autonómica, los tres han coincidido en reclamar más recursos de Madrid, aunque con matices: el PP ha defendido el actual sistema como «justo», el PSOE ha pedido una reforma para corregir agravios históricos y Vox ha exigido “el fin del privilegio catalán y vasco”.

El bloque de pactos ha sido el más frentista. Ninguno ha querido concretar escenarios postelectorales. Mañueco ha reiterado su deseo de gobernar en solitario; Martínez ha insistido en su oferta de «lista más votada»; y Pollán ha evitado hablar de condiciones, limitándose a decir que «serán los castellanos y leoneses quienes marquen el camino con su voto». Las alusiones constantes a Sánchez han sido inevitables: Mañueco y Pollán lo han utilizado como ariete contra el PSOE, mientras Martínez ha defendido que su proyecto es “autonómico y no depende de nadie en Ferraz”.

En los minutos finales, cada uno ha lanzado su mensaje directo. Mañueco ha pedido confianza para “seguir avanzando sin experimentos”; Martínez ha llamado a “recuperar la esperanza y los servicios públicos”; Pollán ha urgido a “defender lo nuestro frente a la imposición de la izquierda radical”.