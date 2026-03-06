Jorge Campos en el Parlamento Europeo: «El catalán que nos imponen en Baleares es un estándar de laboratorio»

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha defendido este jueves en el Parlamento Europeo el español como lengua de cohesión y ha denunciado la discriminación lingüística que sufren los hispanohablantes en sitios como las Islas Baleares o Cataluña.

En su intervención, Campos ha denunciado el uso como arma política de la lengua por parte de los partidos separatistas: «En el caso del separatismo en Cataluña, en Vascongadas, en Galicia, en Baleares, o en Valencia, es la lengua lo que han utilizado como arma de separación., como arma política.

Sin la utilización política de las lenguas regionales, no estaríamos sufriendo el desafío separatista que sufrimos hoy en día.

Es su elemento vertebrador. Es lo fundamental. Es el pilar que sostiene el discurso falso separatista. Y lo veis aquí en el Parlamento europeo. La obsesión con que el catalán sea también lengua oficial.

Ellos construyen sus nacioncillas inventadas en base a lenguas que en muchos casos también son inventadas».

Campos ha añadido que «el catalán que nos imponen en Baleares es un catalán estándar ortopédico de laboratorio que no tiene nada que ver con el mallorquón, el menorquín, el ibicenco o el formenterense que se han hablado siempre allí».

Algunos de estos argumentos son idénticos a los que Campos defenció en diciembre en el Congreso de los Diputados. Allí, encontró en la proposición de ley del plurilingüismo que tramita el Congreso de los Diputados un nuevo motivo para enfrentarse a todos los diputados separatistas de la Cámara Baja y al PSOE que les apoya en esta iniciativa: «Intentan crear sus inexistentes nacioncillas».

El pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la polémica Proposición de ley orgánica del plurilingüismo y de los derechos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado. Es el texto que pretende que la Administración atienda también a los ciudadanos en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, además del español.

Una iniciativa que sirvió a Campos para señalar a todo el separatismo presente en la Cámara, al que ha acusado de ser «fanáticamente antidemocráticos y unos agresores lingüísticos».

El evento del Parlamento Europeo de este jueves ha contado también con la participación de Juan Carlos Girauta, eurodiputado y anfitrión del encuentro, y Joaquín Robles, portavoz nacional de Educación de Vox.