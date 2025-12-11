Campos (Vox) se enfrenta a todo el separatismo del Congreso: «Intentan crear sus inexistentes nacioncillas»

El diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha encontrado en la proposición de ley del plurilingüismo que tramita el Congreso de los Diputados un nuevo motivo para enfrentarse a todos los diputados separatistas de la Cámara Baja y al PSOE que les apoya en esta iniciativa: «Intentan crear sus inexistentes nacioncillas».

El pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la polémica Proposición de ley orgánica del plurilingüismo y de los derechos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado. Es el texto que pretende que la Administración atienda también a los ciudadanos en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, además del español.

Una iniciativa que ha servido a Campos para señalar a todo el separatismo presente en la Cámara, al que ha acusado de ser «fanáticamente antidemocráticos y unos agresores lingüísticos».

El diputado de Vox acusa a los partidos que apoyan la Proposición de ley de ser «unos vividores de la lengua y unos farsantes que sólo han traído división y odio», para añadir que «intentan crear sus inexistentes nacioncillas».

Jorge Campos ha denunciado desde la tribuna el elevadísimo coste de la medida: «Funcionarios que irán al paro y funcionarios a los que tendremos que pagar cursos para que aprendan las lenguas cooficiales».

El discurso y la réplica del diputado de Vox se han producido ante la ausencia de todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez en el debate. El grupo socialista, precisamente, no firma la propuesta pero ha apoyado en la votación su toma en consideración. A partir de aquí se iniciará la fase de debate en ponencia y las correspondientes enmiendas.

El texto lo ha defendido el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro y lo firman el portavoz de ERC, Gabriel Rufián y por otros 22 diputados de ERC, Bildu, PNV, el Grupo Mixto y Sumar. Entre los diputados de sumar que firman la iniciativa está el diputado balear separatista de Més per Mallorca, Vicenç Vidal.