Dos mallorquines compiten desde mañana en el Dakar 2026

El Rally Dakar 2026, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, contará con una destacada doble presencia mallorquina en la categoría Dakar Classic: el piloto Llorenç Fluxá y el copiloto Mateu Riera Abellán. Fluxá, que afronta su cuarta participación consecutiva, pilotará un Toyota Land Cruiser de 1998 con el dorsal 777, navegado por Sergi Fernández, con el objetivo de mejorar su 28ª posición del año anterior. Por su parte, Riera debutará como copiloto junto al portugués Luis Antonio Pires en un Mitsubishi Montero de 2001 (dorsal 769), actuando como vehículo de apoyo dentro del LJS Racing Team.

Esta dupla representa un hito para Mallorca, ya que tres años después de la edición de 2023 —donde Fluxá compartió aventura con Sonia Ledesma, la única mujer isleña en competir hasta la fecha—, la isla vuelve a tener dos representantes. El equipo, dirigido por Bernat Casals y con mecánicos como Miquel Verger, Miguel Ángel Luque y Toni Sastre, refuerza su estructura para enfrentar la exigencia de la regularidad en vehículos históricos.

El Dakar Classic, una modalidad que revive el espíritu original del rally con coches y camiones de épocas pasadas, exige precisión en la navegación y resistencia mecánica. Fluxá, con experiencia acumulada, sueña con entrar en el top 10, mientras que Riera, habitual en pruebas baleares, aporta frescura y apoyo logístico crucial. Ambos competirán en categorías H2 y H3, respectivamente, en un recorrido circular por Yanbu con casi 8.000 kilómetros totales.

La participación mallorquina no solo enriquece la nutrida representación española —segunda nación con más inscritos tras Francia—, sino que mantiene viva la tradición isleña en el rally más duro del mundo. Desde los pioneros Felipe Beltrán y Emilio Rodríguez en motos en 2000, Mallorca demuestra una vez más su pasión por el desierto.