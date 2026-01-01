Dos mallorquines compiten desde mañana en el Dakar 2026
Llorenç Fluxà suma su cuarta participación en el rally
Mateu Riera debuta como copiloto junto al portugués Pires
Ambos competirán en la categoría Dakar Classic
El Rally Dakar 2026, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, contará con una destacada doble presencia mallorquina en la categoría Dakar Classic: el piloto Llorenç Fluxá y el copiloto Mateu Riera Abellán. Fluxá, que afronta su cuarta participación consecutiva, pilotará un Toyota Land Cruiser de 1998 con el dorsal 777, navegado por Sergi Fernández, con el objetivo de mejorar su 28ª posición del año anterior. Por su parte, Riera debutará como copiloto junto al portugués Luis Antonio Pires en un Mitsubishi Montero de 2001 (dorsal 769), actuando como vehículo de apoyo dentro del LJS Racing Team.
Esta dupla representa un hito para Mallorca, ya que tres años después de la edición de 2023 —donde Fluxá compartió aventura con Sonia Ledesma, la única mujer isleña en competir hasta la fecha—, la isla vuelve a tener dos representantes. El equipo, dirigido por Bernat Casals y con mecánicos como Miquel Verger, Miguel Ángel Luque y Toni Sastre, refuerza su estructura para enfrentar la exigencia de la regularidad en vehículos históricos.
El Dakar Classic, una modalidad que revive el espíritu original del rally con coches y camiones de épocas pasadas, exige precisión en la navegación y resistencia mecánica. Fluxá, con experiencia acumulada, sueña con entrar en el top 10, mientras que Riera, habitual en pruebas baleares, aporta frescura y apoyo logístico crucial. Ambos competirán en categorías H2 y H3, respectivamente, en un recorrido circular por Yanbu con casi 8.000 kilómetros totales.
La participación mallorquina no solo enriquece la nutrida representación española —segunda nación con más inscritos tras Francia—, sino que mantiene viva la tradición isleña en el rally más duro del mundo. Desde los pioneros Felipe Beltrán y Emilio Rodríguez en motos en 2000, Mallorca demuestra una vez más su pasión por el desierto.
Los pioneros Felipe Beltrán y Emilio Rodríguez abrieron el camino en motos en la edición 2000, con un recorrido de Dakar a El Cairo que marcó el debut balear en el rally africano. Posteriormente, Toni Manresa se convirtió en el dakariano mallorquín por excelencia con cinco participaciones en camiones y coches, seguido por otros como Miquel Ramis o la propia Sonia Ledesma en 2023.
Con Fluxá consolidándose como un habitual en el Dakar Classic y Riera sumándose como sexto mallorquín en la historia de la prueba, la isla demuestra una vez más su pasión inquebrantable por el desierto y el desafío extremo. Esta doble presencia en 2026 no solo refuerza el legado balear, sino que inspira a nuevas generaciones a soñar con las dunas de Arabia Saudita, perpetuando una saga que combina aventura, resiliencia y orgullo insular en el rally más duro del mundo.
