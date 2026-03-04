Ayuso anuncia una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones para compraventa de obras de arte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que su Gobierno aplicará una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO), en las operaciones de compraventa de obras de arte realizadas a través de galerías especializadas y marchantes.

Ayuso ha adelantado esta medida, que eliminará el actual gravamen del 4% a este tipo de transacciones, durante su visita al Salón de Arte Moderno (SAM), iniciativa del galerista y anticuario Jorge Alcolea que se produce alrededor de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, donde celebra su novena edición.

La rebaja fiscal supondrá, según los cálculos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, un ahorro estimado de unos 700.000 euros para los contribuyentes dedicados a esta actividad. Desde el Ejecutivo presidido por Ayuso subrayan que la medida pretende mejorar el marco fiscal para galeristas, marchantes y otros agentes culturales dentro de las competencias autonómicas, frente al IVA del 21% que grava este tipo de actividades en España.

Asimismo, responde a una petición del propio sector para mejorar su competitividad en el mercado internacional. En esta iniciativa han trabajado de forma conjunta las consejerías de Economía, Hacienda y Empleo y de Cultura, Turismo y Deporte junto a asociaciones representativas.

Madrid concentra actualmente cerca del 30% de las galerías de arte que operan en España, en un país que ocupa el quinto lugar en el mercado europeo del arte por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con aproximadamente el 1% del volumen global.

El Gobierno de Ayuso ha destacado también otras líneas de apoyo al arte contemporáneo. Entre ellas figura una dotación de 9,4 millones de euros en 2026 para el programa de Museos y Exposiciones, además de ayudas, premios y políticas de adquisición de obras.

Del mismo modo, desde 2020 la Comunidad de Madrid destina 500.000 euros anuales a la compra de piezas artísticas, lo que ha permitido incorporar 332 obras en este periodo. Asimismo, se han impulsado actuaciones como la ampliación del almacén del Museo CA2M de Móstoles.

A estas iniciativas se suma el respaldo institucional a ferias y premios de referencia como Arco, Estampa o Apertura, así como programas de apoyo al talento emergente, entre ellos la Sala de Arte Joven, Circuitos de Artes Plásticas y Se Busca Comisario.