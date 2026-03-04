Israel amenaza con acabar con cualquier sucesor del líder supremo de Irán

Israel ha amenazado este miércoles con asesinar a cualquier figura que sea designada para suceder al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fallecido el pasado sábado en el ataque israelí-estadounidense contra la dictadura de los ayatolás.

El ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, ha afirmado en una publicación en redes sociales que cualquier líder elegido por Irán para continuar lo que describió como una amenaza contra Israel, Estados Unidos y los países de la región «será un blanco seguro para el asesinato, independientemente de su nombre o de dónde se esconda».

El ministro ha asegurado que el ejército israelí está preparado para llevar a cabo esa misión por todos los medios, en el marco de la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán.

Katz añadió que Tel Aviv continuará actuando con sus aliados para debilitar las capacidades del gobierno iraní.

«Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas, junto con nuestros socios estadounidenses, para aplastar las capacidades del régimen y crear las condiciones necesarias para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace» declaró.

Medios de comunicación informaron también de la muerte del nuevo ministro de Defensa iraní, Majid ibn al-Reza, durante un ataque aéreo israelí contra Teherán, apenas dos días después de su nombramiento como sucesor del mayor general Aziz Nasirzadeh, asesinado el primer día de la guerra.

Los mismos informes señalaron el supuesto nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán durante una reunión celebrada por videoconferencia debido a las circunstancias de seguridad en el país, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes.

Mojtaba Jamenei, nacido en 1969, es el favorito para la sucesión. De hecho, medios como Iran internacional lo dan ya por elegido, ya que la Guardia revolucionaria ha urgido al Consejo para nombrar sucesor, pero añade que Teherán no lo ha anunciado aún para protegerle de un posible ataque como el que fulminó a su padre.

Según informes de la inteligencia occidentales, ejerce una considerable influencia dentro del aparato político iraní, especialmente en la Guardia Revolucionaria. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones en 2019.