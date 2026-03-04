El distrito Centro de Madrid, que preside el concejal del PP Carlos Segura, acoge este mes de marzo diferentes charlas sobre transmisoginia y las transfeminidades para visibilizar las vivencias de las mujeres trans. La primera ha tenido lugar este miércoles, y la segunda será el viernes 20 de marzo. En esta última habrá una formación a profesionales del Distrito Centro sobre transfeminismos. Estos actos están enmarcados en la celebración del Día de la Mujer.

El evento celebrado este miércoles ha tenido lugar en el Centro Social Comunitario Annette Cabelli y tras él ha estado la asociación Apoyo Positivo, que se define como una ONG de innovación social comunitaria que promociona y protege la diversidad en salud, educación y derechos.

El centro Annette Cabelli del Ayuntamiento de Madrid también tiene cedidas sus salas para clases de español para inmigrantes, clases de árabe, tertulias y talleres para favorecer el encuentro, la reflexión y la cotidianeidad de la diversidad LGTBI, bajo el nombre de Dialogay, o talleres sobre salud llamados Yo y mi vulva.

Por otro lado, la formación para profesionales se va a realizar en La Casa del Cura de la Plaza del Dos de Mayo el 20 de marzo. En ella participarán expertos de diversos ámbitos para recibir consejos, sugerencias y asesoramiento sobre cómo tratar a las personas trans y a quienes no se identifican con ningún género, para que no se sientan excluidos o discriminados.

Los debates sobre la realidad trans han sido promovidos por la Mesa LGTBIAQ+ y el Proyecto social comunitario y autorizados por el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez Almeida.

La Mesa de Diálogo Social LGTBI es un órgano impulsado por el Consistorio madrileño, concretamente desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, diseñado para colaborar con entidades y colectivos en la defensa de los derechos, la inserción sociolaboral, la salud y la igualdad de las personas LGBTIQ+.

Según fuentes municipales consultadas del distrito Centro, «se trata de charlas informativas solicitadas por una mesa que forma parte del proyecto de intervención social, dirigido a todo tipo de colectivos en situación de vulnerabilidad».

El concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, ha sido vecino de la calle de Echegaray, situada en el barrio de Cortes, durante más de 35 años. Formado como técnico superior en la rama administrativa y comercial, Segura es presidente del PP de Centro desde el año 2020, cargo que le ha permitido establecer vínculos no sólo con la ciudadanía del distrito, sino con diferentes entidades, asociaciones y el resto de partidos políticos.

La transmisoginia es una forma específica de discriminación que combina transfobia y misoginia, dirigida principalmente hacia mujeres trans y personas transfemeninas. La diferencia con la transfobia es que esta afecta a todas las personas trans. La primera, solo a las mujeres.

Proyectos sociales comunitarios

El Ayuntamiento de Madrid financia y apoya diversos programas comunitarios, a menudo mediante convenios con entidades LGTBI.

Entre ellos destaca la atención psicosocial a mayores LGTBI, dotado con aproximadamente 85.000 euros anuales para combatir la soledad y promover sus derechos. También la intervención en Salud y Salud Sexual: Proyectos dirigidos a la prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual), acceso a pruebas de VIH y atención psicológica/sexológica especializada, incluyendo apoyo entre pares.

Apoyo a Víctimas de LGTBIfobia: Acciones enmarcadas en el Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, enfocadas en la atención a personas LGTBI+ en situación de calle o sin hogar. Así mismo, Almeida ha apostado por hacer campañas de sensibilización y guías educativas sobre diversidad sexual, como Madrid diversa, Madrid inclusiva.

Por último, destacan Proyectos Futuros, para los que el Ayuntamiento ha anunciado la ampliación de puntos arcoíris y mayor formación LGTBI en el ámbito comunitario para 2026.