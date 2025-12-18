José Luis Martínez-Almeida: «No me gustaría tener el futuro judicial de Pedro Sánchez»

El alcalde de Madrid analiza la situación política nacional y el estado de «salud» de un sistema que entiende «no estaba preparado para un presidente como Pedro Sánchez». Desde su atalaya, en la capital madrileña, comprende la impaciencia de quienes ven todos los acontecimientos que devoran la situación política nacional, mientras Sánchez se perpetúa al frente del Gobierno. José Luis Martínez-Almeida pide «paciencia», convencido no solo de que el presidente del Gobierno caerá, sino de que en el futuro puede acabar sentado ante un juzgado, al igual que aquellos que le acompañaron en su carrera política desde el principio.

PREGUNTA.- Estamos con el alcalde de Madrid en su despacho, desde donde se ve todo Madrid. Desde aquí, con estas vistas tan estupendas, ¿para cuándo ve usted las elecciones generales en España?

RESPUESTA.- Lo primero, encantado como siempre de poder estar en OKDIARIO, uno de esos medios de comunicación que más ha sido señalado por el Gobierno, y cuando te señala un Gobierno como el de Pedro Sánchez, uno debe sentirse orgulloso del trabajo bien hecho. En segundo lugar, sobre las elecciones, enviaría dos mensajes: el primero, que ya deberían haberse convocado elecciones generales en España. Lo que esperábamos los españoles es que hoy Pedro Sánchez las convocara. El segundo mensaje es que conviene no desesperar. Estamos ante un personaje para el que el sistema no estaba preparado, para el que nuestro modelo constitucional no tiene demasiados antídotos. No podemos caer en la desesperación. Hay que trabajar para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, sea mañana, pasado, en 2026 o en julio de 2027. Pero no desesperar, porque Pedro Sánchez juega precisamente con la desesperación de una mayoría de españoles que no entendemos por qué se está desguazando nuestro modelo democrático.

P.- ¿Cree que en su partido hay compañeros que se desesperan al ver casos de corrupción, de acoso sexual, y que no pasa nada?

R.- No lo digo sólo por mi partido. Como alcalde, tengo la ventaja de estar en la calle permanentemente. Hablo con gente que no necesariamente vota al PP y que está muy preocupada por lo que está pasando. No entienden por qué no se da la voz al pueblo, por qué no se consulta a los españoles. Eso genera frustración. Un Gobierno acosado por la corrupción, por el acoso sexual, con un presidente sin escrúpulos, sin límites y sin principios, dispuesto a secuestrar la voluntad de los españoles, porque el Gobierno no le renta a los españoles, le renta a él. Entiendo la desesperación, pero con eso juega Pedro Sánchez. Por eso hay que decir a los españoles que hay futuro, que hay esperanza, y que saldrá del Gobierno.

P.- Cuando eso pase, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque ustedes denuncian el control de instituciones y empresas públicas…

R.- No es que se suponga que lo va a hacer el Partido Popular, es que somos los únicos que podemos hacerlo. No hay otra alternativa real a Sánchez que el PP. Somos los únicos capaces de congregar mayorías. Ganamos las generales, aunque no gobernamos; ganamos las europeas; ganamos autonómicas y municipales. Eso prueba que solo hay una alternativa. Tenemos una responsabilidad histórica: restaurar la democracia y las instituciones, no tomarnos revancha. Decir a los españoles que creemos en la Constitución del 78 y en el modelo de convivencia.

P.- ¿Aboliendo leyes, impulsando nuevas?

R.- Alberto Núñez Feijóo ya ha explicado cuáles serán las primeras medidas en los primeros cien días de Gobierno. Aboliremos leyes injustas que han degradado la convivencia y la democracia. Nuestro compromiso es firme.

Mi enemigo es Sánchez

P.- ¿Asumen que parte del electorado del PP se ha ido a Vox por promesas incumplidas del pasado? ¿Hay que hacer autocrítica?

R.- Todo español que no quiera a Pedro Sánchez debería preguntarse a quién le interesa más que suba: ¿al PP o a Vox? Pedro Sánchez sabe que la única alternativa real es el Partido Popular. Tenemos que aprender de los errores, recuperar la confianza y asumir la responsabilidad histórica que vive España. El PP es la única alternativa capaz de ganar a Sánchez.

P.- ¿Ve viable gobernar con Vox si no hay mayoría absoluta?

R.- La izquierda impone marcos mentales que ya no valen. No nos van a decir qué podemos o no podemos hacer. Mi enemigo no es Vox, es Pedro Sánchez. El PP ganará las elecciones y Vox tendrá que decidir si quiere facilitar el cambio o frustrarlo.

P.- Feijóo dice que no gobernará con Vox. ¿Habrá repetición electoral?

R.- En esas situaciones lo mejor es dar la voz a los españoles. El PP será el protagonista de la salida de Sánchez; Vox decidirá si la facilita o no.

P.- ¿Dónde ve a Pedro Sánchez a partir de 2027?

R.- No me gustaría tener su futuro político. Y tampoco su futuro judicial.

P.- ¿Cree que las causas afectan a su mujer o a su hermano… le afectarán?

R.- Yo no actuaría como ha actuado Pedro Sánchez. Si personas cercanas a ti están en la cárcel o imputadas, es lógico pensar que acabarás dando explicaciones. No me gustaría tener el futuro que tendrá Pedro Sánchez tras dejar la Moncloa.

P.- Hablemos de su propio futuro. ¿Se presentará a la reelección como alcalde?

R.- Abrí una etapa de reflexión por respeto a los madrileños. Mi prioridad es servir a Madrid. Estaré donde quiera el presidente del partido y la presidenta en Madrid. Si me preguntan hoy, sí, tengo fuerzas e ilusión para seguir.

P.- ¿Y si Feijóo le pide que sea ministro?

R.- Estoy muy contento de ser alcalde. Sería una falta de respeto a la mayoría absoluta que me dieron los madrileños pensar ahora en otra cosa.

P.- ¿Ve posible pactar con Junts?

R.- Nuestro objetivo es gobernar en solitario con una mayoría suficiente. No es momento de hipótesis, sino de decir a los españoles que estamos ante el momento más grave de nuestra democracia desde 1978.

La amnistía es indigna

P.- Sobre la ley de amnistía, si el Constitucional la avala, ¿habrá marcha atrás si gobierna el PP?

R.- Acataré la sentencia, pero no la comparto. Para mí la amnistía es indigna, aunque el Constitucional diga que es legal. No responde al interés general, sino al interés personal de Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué opinión le merece el caso del hermano del presidente?

R.- La mejor prueba es que sea candidato en Extremadura Miguel Ángel Gallardo. Si no hubiera enchufe, no lo sería. Pedro Sánchez no puede permitirse que cante.

P.- Casos Koldo, Ábalos, mascarillas…

R.- Uno se rodea de gente con la que comparte valores. Pedro Sánchez se rodeó de ellos porque compartían su forma de entender la política.

P.- El caso Kitchen, que salió a la luz gracias a la investigación de este periódico, se va a juzgar en 2026. ¿Le preocupan la repercusión que pueda tener en el PP, en la actualidad?

Tasa de residuos

R.- Las responsabilidades políticas ya se asumieron. Dejemos actuar a los jueces. Comparar casos pasados con lo que ocurre hoy es intentar distraer.

P.- Acaba de ampliar la zona SER. Habrá más parquímetros y anuncian ya el cobro en fin de semana. ¿Afán recaudatorio?

R.- No lo hay. Es inapreciable en los ingresos municipales. Es una medida para ayudar a los residentes en zonas afectadas por eventos.

P.- ¿Se avisará cuando se amplíe el horario?

R.- Por supuesto. Es razonable y necesario para compatibilizar eventos y vida vecinal.

P.- Los vecinos del Santiago Bernabéu quizás no lo ven muy compatible…

R.- Es posible compatibilizar grandes eventos con calidad de vida. El Ayuntamiento y el Real Madrid están trabajando en ello.

P.- ¿Va a haber aparcamiento, finalmente, en los bajos del Bernabéu, en Padre Damián…?

R.- El túnel no seguirá por decisión judicial, pero el parking de Castellana sí puede mantenerse y beneficiar a los residentes.

P.- Con respecto a la tasa de residuos, se dijo que subía el IBI, porque incluía la tasa de basuras y ahora los madrileños amanecemos con una nueva tasa, que tampoco se ha detraído del pago del IBI…

R.- No me gusta, pero la ley obliga… Madrid ha bajado el IBI y ha reducido la carga fiscal en 1.200 millones. Se debía incluir la gestión de los residuos, per también el ámbito de la limpieza, y nosotros tomamos la decisión de incluir solo la gestión de los residuos y, a partir de ahí, hemos hecho un cálculo que nos parece el adecuado. Pero lo dije desde el primer momento y lo mantengo y lo digo ya también como alcalde, como abogado. Esto va a dar lugar a mucha litigiosidad, es que el Gobierno de España nos ha pegado un «sanchazo» y se ha lavado las manos. Si la tasa se anula, devolveremos lo cobrado, como hicimos con las plusvalías.

P.- Si la legislatura dura cuatro años ¿es necesario tener tantas obras en Madrid, cuando falta año y medio para las elecciones?

R.- Las prometimos y las estamos haciendo. Son necesarias y transformarán la ciudad. Asumimos el coste del enfado ahora para el beneficio futuro. Mire, un día, hablando con Alberto Ruiz Gallardón, le dije: «Alberto, ¡Cómo me están poniendo con las obras!» Y él me contó que cogió un taxi hace relativamente poco y el taxista le dijo: «Hace 20 años, con el soterramiento de la M-30, yo me acordaba de usted constantemente y decía que cómo nos puede hacer esto este hombre, pero hoy, 20 años después, le digo una cosa: no le voy a cobrar la carrera. Se lo agradezco».

P.- ¿Cómo le gustaría ser recordado?

R.- Como un alcalde que hizo lo que tenía que hacer por los madrileños, no por sí mismo.

P.- Muchas gracias, alcalde. Feliz Navidad.

R.- Igualmente. Feliz Navidad, y no olvidemos lo que celebramos.