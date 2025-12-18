Almeida: «Las grandes obras molestan ahora, pero mejorarán Madrid durante décadas»

José Luis Martínez-Almeida, que aspira a ser recordado como «un alcalde que hizo cosas por los madrileños y no por sí mismo», niega rotundamente que haya afán recaudatorio en sus últimas medidas, en materia de ampliación tanto de zona geográfica como horaria en los parquímetros, como tampoco en la tasa de gestión de residuos. En torno a esta última medida, prevé una gran litigiosidad y se compromete a devolver su importe si, finalmente, la tasa es anulada. Almeida recuerda a Gallardón para afirmar que hoy soporta críticas por las obras que se recordarán en el futuro.

P.- Acaba de ampliar la zona SER. Habrá más parquímetros y anuncian ya el cobro en fin de semana. ¿Afán recaudatorio?

R.- No lo hay. Es inapreciable en los ingresos municipales. Es una medida para ayudar a los residentes en zonas afectadas por eventos.

P.- ¿Se avisará cuando se amplíe el horario?

R.- Por supuesto. Es razonable y necesario para compatibilizar eventos y vida vecinal.

P.- Los vecinos del Santiago Bernabéu quizás no lo ven muy compatible…

R.- Es posible compatibilizar grandes eventos con calidad de vida. El Ayuntamiento y el Real Madrid están trabajando en ello.

P.- ¿Va a haber aparcamiento, finalmente, en los bajos del Bernabéu, en Padre Damián…?

R.- El túnel no seguirá por decisión judicial, pero el parking de Castellana sí puede mantenerse y beneficiar a los residentes.

P.- Con respecto a la tasa de residuos, se dijo que subía el IBI, porque incluía la tasa de basuras, y ahora los madrileños amanecemos con una nueva tasa, que tampoco se ha detraído del pago del IBI…

R.- No me gusta, pero la ley obliga… Madrid ha bajado el IBI y ha reducido la carga fiscal en 1.200 millones. Se debía incluir la gestión de los residuos, pero también el ámbito de la limpieza, y nosotros tomamos la decisión de incluir solo la gestión de los residuos y, a partir de ahí, hemos hecho un cálculo que nos parece el adecuado. Pero lo dije desde el primer momento y lo mantengo y lo digo ya también como alcalde, como abogado. Esto va a dar lugar a mucha litigiosidad, es que el Gobierno de España nos ha pegado un sanchazo y se ha lavado las manos. Si la tasa se anula, devolveremos lo cobrado, como hicimos con las plusvalías.

P.- Si la legislatura dura cuatro años, ¿es necesario tener tantas obras en Madrid, cuando falta año y medio para las elecciones?

R.- Las prometimos y las estamos haciendo. Son necesarias y transformarán la ciudad. Asumimos el coste del enfado ahora para el beneficio futuro. Mire, un día, hablando con Alberto Ruiz-Gallardón, le dije: «Alberto, ¡cómo me están poniendo con las obras!». Y él me contó que cogió un taxi hace relativamente poco y el taxista le dijo: «Hace 20 años, con el soterramiento de la M-30, yo me acordaba de usted constantemente y decía que cómo nos puede hacer esto este hombre, pero hoy, 20 años después, le digo una cosa: no le voy a cobrar la carrera. Se lo agradezco».

P.- ¿Cómo le gustaría ser recordado?

R.- Como un alcalde que hizo lo que tenía que hacer por los madrileños, no por sí mismo.