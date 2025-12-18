Almeida: «Tengo fuerzas e ilusión para volver a presentarme como alcalde»

El alcalde de Madrid lo tiene claro: quiere repetir. José Luis Martínez-Almeida disipa cualquier duda sobre su intención de volver a presentarse por tercera vez a la alcaldía de Madrid. Pone sus ganas y su fuerza a disposición de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, para cuando llegue el momento de lanzar la candidatura y no se permite pensar en hipotéticos ministerios u otros destinos, «por respeto a los madrileños que me han elegido». Tampoco quiere prestar atención a futuros pactos con independentistas ni a los efectos de una Ley de Amnistía que acata pero no comparte.

P.- ¿Se presentará a la reelección como alcalde?

R.- Abrí una etapa de reflexión por respeto a los madrileños. Mi prioridad es servir a Madrid. Estaré donde quiera el presidente del partido y la presidenta en Madrid. Si me preguntan hoy, sí, tengo fuerzas e ilusión para seguir.

P.- ¿Y si Feijóo le pide que sea ministro?

R.- Estoy muy contento de ser alcalde. Sería una falta de respeto a la mayoría absoluta que me dieron los madrileños pensar ahora en otra cosa.

P.- ¿Ve posible pactar con Junts?

R.- Nuestro objetivo es gobernar en solitario con una mayoría suficiente. No es momento de hipótesis, sino de decir a los españoles que estamos ante el momento más grave de nuestra democracia desde 1978.

P.- Sobre la Ley de Amnistía, si el Constitucional la avala, ¿habrá marcha atrás si gobierna el PP?

R.- Acataré la sentencia, pero no la comparto. Para mí, la amnistía es indigna, aunque el Constitucional diga que es legal. No responde al interés general, sino al interés personal de Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué opinión le merece el caso del hermano del presidente?

R.- La mejor prueba es que sea candidato en Extremadura Miguel Ángel Gallardo. Si no hubiera enchufe, no lo sería. Pedro Sánchez no puede permitirse que cante.

P.- Casos Koldo, Ábalos, mascarillas…

R.- Uno se rodea de gente con la que comparte valores. Pedro Sánchez se rodeó de ellos porque compartían su forma de entender la política.

P.- El caso Kitchen, que salió a la luz gracias a la investigación de este periódico, se va a juzgar en 2026. ¿Le preocupan la repercusión que pueda tener en el PP, en la actualidad?

R.- Las responsabilidades políticas ya se asumieron. Dejemos actuar a los jueces. Comparar casos pasados con lo que ocurre hoy es intentar distraer.