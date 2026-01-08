Giro en el precio del abono transporte de Madrid en 2026: cuánto va a costar, tarifas afectadas y descuentos

La Comunidad de Madrid ha confirmado que los precios del abono transporte para 2026, manteniendo las bonificaciones aplicadas a partir de la segunda mitad de 2025. Esta medida, aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), entró en vigor el 1 de enero y se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

«El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presidido el Consejo de Administración del CRTM donde se ha aprobado mantener la subvención a las tarifas que beneficiará a unos seis millones de usuarios que podrán seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas establecidas para los últimos seis meses. Por ello, se mantendrán las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14», detalla la Comunidad de Madrid.

Abono Transporte de Madrid en 2026

El Abono Transporte es un título personal e intransferible que permite realizar un número ilimitado de viajes dentro de su ámbito geográfico y temporal. Los perfiles establecidos incluyen Infantil (menores de 4, 5 y 6 años), Joven (7-14 y 15-25 años), General (26-64 años) y +65 (mayores de 65 años).

Existen distintos tipos de abonos, entre los que destacan el Abono 30 días, +65, Infantil, Turístico y otras modalidades especiales, además de billetes sencillos y de 10 viajes. Los puntos de venta incluyen máquinas automáticas en estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías, los intercambiadores de transporte, establecimientos autorizados como estancos y la aplicación Tarjeta Transporte.

El precio de los títulos depende de la modalidad elegida, del perfil de edad y de las condiciones personales del usuario. A Las familias numerosas disfrutan de un descuento del 20% en la categoría general y del 50% en la especial, mientras que los usuarios con discapacidad ≥65% obtienen un 20% de descuento.

Precios

En 2026, las tarifas principales del transporte público en la Comunidad de Madrid se mantienen sin cambios, beneficiando directamente a más de seis millones de usuarios que se desplazan a diario por la región. La Tarjeta Infantil para menores de hasta 7 años es gratuita, al igual que la tarjeta para niños de 7 a 14 años y la tarjeta para mayores de 65 años. El Abono Joven para usuarios de entre 15 y 25 años mantiene un precio simbólico de 10 € al mes.

Los abonos para adultos varían según la zona. El Abono Normal Zona A tiene un coste de 32,70 €, mientras que la Zona B1 asciende a 38,20 €, la B2 a 43,20 € y la B3/C1/C2 se sitúa en 49,20 €. Para quienes utilizan viajes puntuales, el Bono de 10 viajes válido en Metro, EMT y Metro Ligero 1 cuesta 7,30 €.

Estas tarifas del abono transporte de Madrid en 2026 incluyen bonificaciones importantes: un 50 % de descuento en el Abono Joven y un 40 % de descuento para usuarios adultos entre 26 y 64 años. La financiación de estas reducciones se realiza de manera conjunta entre la Comunidad de Madrid, las administraciones locales adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Inversión de futuro

La Comunidad de Madrid destinará 533 millones de euros a Metro de Madrid en 2026 para reforzar su operatividad, accesibilidad y material móvil. Esta cifra, aprobada por el Consejo de Gobierno, se enmarca en el convenio entre el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la compañía metropolitana, y responde a la demanda prevista de 734,9 millones de viajeros, lo que supondría un récord histórico tras los 715 millones alcanzados en 2024.

De la financiación total estimada en 1.026 millones, 493 millones (48%) provendrán de la recaudación por tarifas, mientras que los 533 millones restantes (52%) serán aportados por el CRTM. El presupuesto permitirá mejorar el servicio, avanzar en digitalización y garantizar la accesibilidad. En 2026, se invertirán 130 millones de euros en material móvil, con la adquisición de 48 trenes para la línea 6 y 40 para la línea 1.

Nuevos abonos de 30 y 60 euros

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un abono único estatal. Éste nuevo título de transporte permitirá viajar por gran parte del territorio nacional utilizando diferentes modos de transporte por un precio cerrado de 30 o 60 euros, según la edad del usuario.

El abono único es un título multimodal que permite realizar viajes ilimitados durante 30 días en redes estatales de Cercanías, trenes de Media Distancia convencional y autobuses interregionales de largo recorrido. La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible bajo la dirección de Óscar Puente, busca fomentar el uso del transporte público y consolidar la movilidad sostenible.

El esquema de precios prioriza a los más jóvenes: los menores de 26 años podrán adquirir el abono por 30 euros al mes, mientras que los mayores de 26 años pagarán 60 euros. La gestión será sencilla: los usuarios se registrarán en la web del Ministerio y, a partir de ese registro, podrán obtener los billetes sin coste adicional en taquillas, máquinas automáticas, aplicaciones móviles y portales web. Como ha destacado el ministro Puente, la iniciativa se resume en «más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse».