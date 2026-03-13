Abascal defiende la pena permanente para el criminal de Miranda: «No merece ver más la luz del sol»

El líder de Vox, Santiago Abascal, pide reformar el Código Penal para que a criminales como el de Miranda de Ebro (Burgos) se les imponga la condena permanente.

Abascal ha denunciado este viernes desde las puertas del Ayuntamiento mirandés el asesinato de las tres mujeres que fallecieron a causa del incendio provocado en la localidad por un hombre que había tenido una relación sentimental con una de las víctimas, una mujer de 58 años llamada Dolores. Las otras dos mujeres asesinadas son la madre de Dolores y Laura, una vecina colombiana de 24 años.

A su juicio, «un criminal que secuestra a una niña de nueve años para abusar de ella no merece ver la luz del sol el resto de sus días», porque se trata de personas que «no son reinsertables».

En declaraciones a los medios de comunicación, Abascal ha criticado la reacción de la clase política tras este tipo de crímenes. Tras conocer el crimen, los partidos políticos cancelaron este jueves los actos de campaña en Castilla y León, salvo Vox que mantuvo su agenda.

«Me repugna y me revienta el falso luto, el luto falsario de los políticos que se disfrazan de plañideras después de cada crimen», ha señalado, antes de denunciar que durante décadas se han aprobado políticas que han permitido «la excarcelación de violadores, de asesinos, de narcotraficantes y de terroristas».

En este sentido, Abascal ha subrayado que «Miranda de Ebro está sufriendo las consecuencias de esas políticas penales», después de que «un criminal que había secuestrado a una mujer y a una niña estuviera en la calle pudiendo volver a delinquir y haya asesinado a tres mujeres».

«Los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista llevan más de cuatro décadas legislando a favor de criminales que no son reinsertables», ha afirmado. Abascal ha cargado contra Pedro Sánchez y su herramienta Hodio, que, a su juicio, pretende censurar a los ciudadanos e impedir que se denuncien las consecuencias de estas políticas.

«Nos encontramos al Gobierno criminal de Pedro Sánchez hablando de Hodio, con la única intención de censurar a los ciudadanos y de impedir que denunciemos estas situaciones», ha criticado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre las medidas de Vox para cambiar el Código Penal, Abascal ha respondido que su formación está «dispuesta a endurecer las leyes penales hasta que exista una condena a perpetuidad para personas que no son reinsertables».

Porque, ha continuado, «hay personas que han asesinado, violado y destruido la inocencia de niños pequeños» y «esa gente debe ser encerrada de por vida»: «Habrá que cambiar las leyes y, si hace falta, habrá que reformar la Constitución», ha rematado.

Abascal se ha referido a la situación que denuncian los funcionarios de prisiones y ha asegurado que el aumento de delincuencia vinculada a internos extranjeros es «consecuencia directa de una política de promoción de la invasión migratoria». A su juicio, estas políticas provocan «un efecto llamada con consecuencias en las calles y en las cárceles».