Carrera GP de Mónaco de F1, en directo: resultado y posiciones de Alonso y Sainz en el Mundial de Fórmula 1 en vivo
Sigue con OKDIARIO el minuto a minuto de la carrera del GP de Mónaco de F1 con los comentarios en directo vuelta a vuelta
A qué hora es la carrera del GP de Mónaco 2026 hoy y dónde ver gratis en directo y por televisión en vivo el Mundial de Fórmula 1
La Fórmula 1 sigue su camino, ahora por Europa, con el histórico Gran Premio de Mónaco. El trazado urbano del Principado seguirá poniendo a prueba la fiabilidad de los Mercedes y, sobre todo, las del italiano Andrea Kimi Antonelli, imparable en este inicio de campeonato con cuatro triunfos y cinco podios. Sigue con OKDIARIO el minuto a minuto de la carrera del GP de Mónaco de F1 con los comentarios en directo vuelta a vuelta.
GP de Mónaco de F1, en directo
A qué hora es la carrera del GP de Mónaco
El Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en las legendarias calles del Principado. Se trata de una de las carreras más icónicas del campeonato, tanto por su historia como por la complejidad de un circuito donde el más mínimo error suele pagarse muy caro.
La carrera pondrá el broche final al fin de semana en el Principado. Los pilotos afrontarán 78 vueltas a uno de los circuitos más exigentes del mundo, donde la estrategia, la precisión y la concentración resultan fundamentales.
La prueba principal del Gran Premio de Mónaco se disputará el domingo 7 de junio a partir de las 15:00 horas en la España peninsular, una hora menos en Canarias.
Dónde ver el GP de Mónaco por televisión y online
DAZN mantiene los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en España y ofrecerá en directo todas las sesiones del fin de semana: entrenamientos libres, clasificación y carrera.
La cobertura podrá seguirse a través del canal DAZN F1, disponible en distintas plataformas de televisión de pago. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción activa para acceder a la retransmisión.
Dónde escuchar el GP de Mónaco por radio
Quienes no puedan seguir la carrera por televisión o internet también tendrán la posibilidad de mantenerse informados a través de la radio. Emisoras nacionales como COPE, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE ofrecerán información permanente sobre todo lo que ocurra en Montecarlo, con especial atención a la actuación de los pilotos españoles.
Características del Circuito de Mónaco
El Circuito de Mónaco, popularmente conocido como el circuito de Montecarlo, volverá a ser el escenario de una de las pruebas más legendarias del automovilismo mundial.
El trazado debutó en el calendario de la Fórmula 1 en 1950 y destaca por su recorrido urbano entre las calles del Principado. Cuenta con una longitud de 3,337 kilómetros y un total de 19 curvas, obligando a los pilotos a completar 78 vueltas para cubrir la distancia de carrera.
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Se preparan los pilotos
Vuelven a vestirse los pilotos. Se va a reanudar esto en breve. Quedan 10 vueltas.
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Continúa la bandera roja
Está por ver cómo se resuelve esto. Siguen trabajando en la pista, que se ha levantado tras el último accidente.
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Siete posiciones para Alonso
Fernando Alonso salió penúltimo y es ahora decimosexto. Siete posiciones ha ganado, el que más junto con Lindbland, ahora octavo. Sigue la bandera roja.
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Precaución
Dirección de carrera explica que se ha tomado la decisión de parar la carrera para medir los daños de esa curva.
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¡Bandera roja en Mónaco!
No sabemos todavía qué ha pasado pero la bandera roja está en pista. Irán todos los pilotos a boxes.
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La caída de Leclerc mueve todo
Mosqueo tremendo de Leclerc, al que le fallan los frenos cuando iba tercero. Drama en Ferrari en una carrera que era de doble podio. Esto permite a Carlos Sainz colocarse décimo. Sigue el Safety Car.
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¡Se la pega Leclerc ahora!
No dura ni un minuto el Safety Car fuera. Leclerc comienza a tirar y el neumático no le gira y va directo a la curva.
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Así están las posiciones
- Antonelli
- Hamilton
- Leclerc
- Hadjar
- Russell
- Gasly
- Piastri
- Lawson
- Lindbland
- Albon
- Sainz
- Ocon
- Hulkenberg
- Colapinto
- Alonso
- Perez
- Bortoleto
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16 vueltas para el final
Sigue el Safety Car en pista. Han entrado prácticamente todos los pilotos. Cuando se reanuda la carrera, repasamos posiciones.
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¡Se la pega Stroll! ¡Safety Car!
Piñazo de Stroll que obliga a entrar al Safety Car. Entrada masiva de pilotos, ojo que puede estar aquí la carrera para muchos…
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Seis pilotos sancionados
El límite de velocidad en el pitlane ha sido sobrepasado por seis pilotos en lo que va de carrera: Hamilton, Russell, Piastri, Gasly, Colapinto y Stroll tendrán una penalización de cinco segundos al final de la carrera.
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¡Justísima la entrada de boxes de Sainz!
Entró Carlos Sainz en boxes y salió por los pelos por delante de Albon. Eso sí, Lindbland está por delante, aunque sin parar.
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Sainz aún no ha parado
Le hizo la cobertura perfecta Sainz a Albon durante un buen rato para que hiciera su parada con calma. Le tocó después el turno a Albon, el hacer el trenecito, pero no le está saliendo del todo bien.
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¡Pasan a Albon!
Se venía quejando Albon de un posible adelantamiento y le pasa Lindbland.
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¡Abandona Norris!
Otro campeón del mundo que no acaba hoy en Mónaco.
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Trenecito de Sainz
Sainz le ha hecho la cobertura a Albon para su parada. Tiene el trenecito por detrás con Lindbland, Hulkenberg, Ocon y Colapinto en apenas segundos entre ellos.
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Así está el GP de Mónaco
- Antonelli
- Hamilton
- Leclerc
- Piastri
- Gasly
- Norris
- Russell
- Hadjar
- Lawson
- Albon
- Sainz
- Lindbland
- Hulkenberg
- Ocon
- Colapinto
- Alonso
- Stroll
- Perez
- Bortoleto
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¿Cómo van Sainz y Alonso en el GP de Mónaco?
Carlos Sainz es undécimo transcurridas las primeras 40 primeras vueltas, con el ecuador del GP de Mónaco ya superado. Fernando Alonso es decimosexto.
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Hamilton, cinco segundos
Le penalizan a Hamilton por superar la velocidad límite establecida en el pitlane tras pasar por boxes.
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Adelantamiento en boxes
Entra Russell, parada rápida, y Hadjar entra también pero sale justo por detrás.
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Abandona Bearman
No continúa tampoco Bearman, que ya está en boxes.
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Aprovecha Hamilton para entrar a boxes
Con la amplia distancia con Hadjar y teniendo detrás a Leclerc, Hamilton entra en boxes para cambiar neumáticos. Es ahora tercero con su compañero segundo.
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Hadjar resiste
Pide Russell sanción para Hadjar, que usó una maniobra que alertó al británico. Se saltó la chicán descaradamente.
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Adelantar en Mónaco es sumamente complicado
Russell y Norris son un buen ejemplo de lo difícil que es adelantar en el GP de Mónaco, a segundos de Hadjar y Gasly, respectivamente, pero sin apenas opciones y huecos para poder adelantar.
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«Parece que algo va a explotar»
Esto le dice Hadjar a su equipo, que tiene muy encima a Russell, pero éste lo tiene imposible para adelantar aun así.
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Bottas también ha abandonado
No tenía ritmo el coche de Bottas y se retira. Iba último.
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Lo pasa mal Hadjar
Tiene problemas con su neumático Hadjar y Russell está cada vez más cerca.
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Russell encima a Hadjar
El británico está a menos de un segundo de Hadjar, cuarto en estos momentos. Russell, junto a Norris (8º), los únicos en tiempos para adelantar en estos momentos en Mónaco.
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Alonso, 16º
Sancionado Checo Pérez y Fernando Alonso, justo detrás, gana su plaza tras entrar en boxes el mexicano.
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Así se quedó paralizado Verstappen en la salida…
Not the start Max wanted at all! 😲
Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
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Paradas entre los últimos pilotos
Las paradas entre los últimos pilotos buscando algo. Pérez, Alonso, Stroll, Bottas, Bortoleto y Bearman han parado, del decimoséptimo al vigésimo primero.
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Repasamos estas vueltas locas
Verstappen no continúa y se queda fuera. El coche no respondió. Fernando Alonso era decimoséptimo tras unos adelantamientos pero entra en boxes para cambios de neumáticos. Sainz es undécimo. Antonelli líder seguido de Hamilton y Leclerc. Russell es quinto.
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¡Se queda parado Verstappen!
Clavado el coche de Verstappen en la salida. Parece que se le he calado el motor. No le ha golpeado nadie, de milagro.
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¡Arranca el GP de Mónaco!
¡Semáforo verde en Mónaco! Comienza el GP de Mónaco de Fórmula 1. Antonelli en cabeza.
¡Vuelta de formación!
En dos minutos, arranca el GP de Mónaco.
¡Todo listo en Mónaco!
La parrilla de salida está ya prácticamente lista. En breve vuelta de reconocimiento y semáforo en verde…
Lewis Hamilton es un distinto
Arriving in style ✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/8QD7kDfxrU
— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
«Estoy un poco perdido»
George Russell es segundo en el Mundial pero a distancia de su compañero Antonelli. El piloto británico reconoce estar «un poco perdido» con su monoplaza que, pese a su gran rendimiento, está constándole entender: «En las primeras carreras siempre estaba primero y segundo, ahora nada encaja. Tengo alguna idea, pero parece que mi estilo de pilotaje no trabaja con el coche. Necesito entenderlo. No tengo confianza con el coche. Creo que sé el motivo, pero no lo sé ahora mismo. No lo sé».
Sainz, «decepcionado» tras la qualy
Esto decía Carlos Sainz ayer tras quedar fuera de la Q3: «Un poco de todo. Contento de haber pasado a la Q2 porque lo normal con la bandera roja hubiera sido no pasar. Me la he tenido que jugar con un neumático usado y ha sido una de las mejores vueltas de mi vida. En la Q2 no he hecho un buen trabajo. No he tenido una buena vuelta y he perdido un par de décimas que me han costado la Q3 así que decepcionado».
Parrilla de salida GP de Mónaco
1º Antonelli
2º Verstappen
3º Hamilton
4º Leclerc
5º Hadjar
6º Russell
7º Piastri
8º Norris
9º Gasly
10º Lawson
11º Albon
12º Sainz
13º Hulkenberg
14º Colapinto
15º Lindbland
16º Bortoleto
17º Ocon
18º Pérez
19º Bearman
20º Bottas
21º Alonso
22º Stroll
¿Cómo está la clasificación general?
La clasificación general sigue liderada por Kimi Antonelli, que mantiene una cómoda ventaja sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell. Por detrás aparece Charles Leclerc, que completa provisionalmente las tres primeras posiciones del campeonato. Por ahora Carlos Sainz sólo ha conseguido sumar seis unidades a su casillero. Por su parte, Fernando Alonso no se ha estrenado aún.
¿Quién ha hecho la vuelta más rápida en este circuito?
La vuelta rápida oficial del circuito sigue en poder de Lewis Hamilton, que en la edición de 2021 registró un tiempo de 1:12.909, una marca que continúa siendo la referencia en uno de los escenarios más exigentes y prestigiosos del campeonato.
Circuito del GP de Mónaco de F1
El Circuito de Mónaco, conocido también como el de Montecarlo, es el escenario donde se disputar el GP de Mónaco del Mundial de Fórmula 1 2026. El primer Gran Premio que se corrió en el Gran Circo allí fue en 1950 y este trazado tiene un total de 3,337 kilómetros de longitud.
Dónde ver gratis el GP de Mónaco de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo
Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026: la carrera se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1.
A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Mónaco: horario de la Fórmula 1
La sexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este vibrante y frenético GP de Canadá, tendrá de todo, aunque por todos es bien conocida la dificultad que existe para adelantar por las estrellas calles del país monegasco. La hora fijada es a las 15:00 horas.
¡Buenas tardes!
¡Bienvenidos al Gran Premio de Mónaco! En apenas una hora se pondrá el semáforo en verde en el Circuito de Montecarlo. Sigue con OKDIARIO el minuto a minuto de la carrera.
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Se confirma el drive through a Russell
Palazo para Russell, que tendrá que pasar por el pitlane una vez se reanude la carrera. Drive through para el británico que le colocan en una posición muy complicado tras una dura carrera y últimas semanas…