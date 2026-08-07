Prodetur, la empresa pública que el PSOE de Sevilla utiliza como agencia de colocación de sus ex cargos

La empresa pública Prodetur, dependiente de la Diputación de Sevilla y creada para impulsar el desarrollo económico y turístico de la provincia, vuelve a quedar bajo la lupa por la elevada presencia en su plantilla de antiguos cargos públicos, militantes socialistas y personas con estrechos vínculos con dirigentes del PSOE sevillano. A los casos ya desvelados por OKDIARIO se suman ahora nuevos nombres que dibujan un patrón de incorporaciones de perfiles ligados al Partido Socialista a lo largo de los últimos años.

La lista comienza con los hermanos Manuel Ángel Falcón Zambrano y María Falcón Zambrano, ambos procedentes de la desaparecida Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. María Falcón Zambrano desempeñó el puesto de secretaria del gerente de aquella entidad y actualmente ejerce como secretaria del gerente de Prodetur, Amador Sánchez. Su hermano, Miguel Ángel Falcón Zambrano, por su parte, ocupa la presidencia del comité de empresa y está afiliado a UGT.

Entre los nombres que figuran en la estructura de la empresa también aparece Pablo León Nogales, histórico militante socialista y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Actualmente, desempeña el cargo de jefe de la Unidad de Seguimiento Administrativo de Proyectos de Prodetur.

La nómina de perfiles vinculados al PSOE también incluye a Álvaro Lara Vargas, exalcalde socialista de El Ronquillo. Su incorporación a Prodetur se produjo después de perder la alcaldía, pasando a integrarse en la plantilla de la sociedad pública dependiente de la Diputación de Sevilla como Coordinador de Planificación de la Oficina contra la Despoblación. A ello se suma Raúl Álvarez González, hermano del exalcalde socialista de La Puebla del Río, Julio Álvarez González, contratado en la etapa en la que este último ocupaba la alcaldía del municipio.

Otro nombre es el de Milagrosa Romero Guerrero, vinculada desde hace años al PSOE de Alanís y candidata socialista en las elecciones municipales de 2019, donde ocupó el número ocho de la candidatura. En el departamento de comunicación de Prodetur trabaja igualmente Carmen Fuentes Ruiz, periodista, militante socialista e integrante de la agrupación del PSOE de Bormujos.

La relación de casos se completa con Adelina del Bot Díaz, exconcejala del PSOE en Valencina de la Concepción. Accedió a Prodetur a través del programa ALPE y, tras obtener una sentencia favorable en los tribunales, fue readmitida y forma actualmente parte de la plantilla fija.

A esta relación se suma Consolación Sanmartín Coronilla, exmujer del histórico dirigente socialista sevillano Blas Ballesteros. Su nombre vuelve a cobrar relevancia después de que el hijo de ambos, Blas Ballesteros Sanmartín, haya aparecido vinculado públicamente a una de las empresas señaladas en la investigación sobre la presunta trama de adjudicaciones conocida como ‘caso Koldo’.

También figura Alejandra Núñez Rodríguez, exmujer de Pepe Figueroa, quien fue secretario general de UGT Sevilla entre septiembre de 2009 y mayo de 2010. Figueroa abandonó el cargo apenas siete meses después de su nombramiento al perder el respaldo interno de cinco de las nueve federaciones que integraban la organización sindical.