Prodetur da 1.368.161 € en cinco años a una empresa del pueblo donde el presidente de Diputación de Sevilla es alcalde

La sociedad provincial Prodetur, dependiente de la Diputación de Sevilla, ha adjudicado contratos por un importe total de 1.130.712 euros, sin IVA, a la empresa SOMOS TU PLANB S.L. entre los años 2022 y 2026. Con la aplicación del 21% de IVA, la cuantía asciende a 1.368.161 euros, según la documentación consultada por OKDIARIO en el Portal de Transparencia de Prodetur.

Las adjudicaciones se han producido de forma continuada durante los últimos cinco ejercicios y sitúan a esta empresa entre las principales receptoras de contratación por parte de Prodetur en este periodo. La compañía tiene como administrador único a Manuel Serrano Pedraza, vecino de La Rinconada, el mismo municipio del que es alcalde el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, quien a su vez es el presidente del Consejo de Administración de Prodetur.

El reparto de la contratación refleja una continuidad prácticamente anual. En 2022, SOMOS TU PLANB S.L. recibió contratos por valor de 241.593 euros. En 2023, la cifra alcanzó los 237.791 euros, mientras que en 2024 volvió a incrementarse hasta los 298.934 euros. Todas estas cantidades resultan derivadas de la aplicación del 21% de IVA al importe neto de la cifra de cada uno de los años.

La tendencia se mantuvo en 2025, cuando la empresa obtuvo adjudicaciones por valor de 275.268 euros, IVA incluido. Sin embargo, el ejercicio 2026 se ha convertido ya en el año con mayor volumen de contratación, pese a que todavía no ha finalizado. En apenas los siete primeros meses del año, la mercantil acumula 314.572 euros –IVA incluido– en contratos adjudicados por Prodetur, superando ya las cifras registradas en cualquiera de los ejercicios anteriores. La suma de todas estas adjudicaciones alcanza los 1.368.161 euros, IVA incluido.

El hecho de que el administrador único de la empresa tenga su residencia en La Rinconada, municipio del que Javier Fernández continúa siendo alcalde, añade un elemento de interés político a estas adjudicaciones. No obstante, la coincidencia de la localidad de origen del empresario y del presidente de la Diputación no implica por sí misma ninguna irregularidad ni constituye prueba de un trato de favor.

En cualquier caso, el elevado volumen de contratación concentrado en una misma empresa y la continuidad de las adjudicaciones durante cinco años consecutivos ponen el foco sobre la gestión de Prodetur y el destino de sus recursos públicos. Especialmente llamativo resulta el incremento registrado en 2026, cuando, sin haber concluido todavía el ejercicio, SOMOS TU PLAN B S.L. ya ha alcanzado el mayor importe anual de toda la serie analizada, consolidando una relación contractual que está cerca de los 1,4 millones de euros, IVA incluido, en apenas cinco años.