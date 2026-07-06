El presidente de la Diputación de Sevilla fracciona en cinco contratos la presentación de un festival de música

El presidente socialista de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destinado un total de 27.077 euros –IVA incluido– a la organización del acto de presentación del Festival de Música del Patio 2026 mediante la adjudicación de cinco contratos menores para distintos servicios relacionados con el evento. La distribución de estos contratos ha suscitado dudas al dividir la organización de una misma presentación en varios expedientes independientes, pese a que uno de ellos ya contempla de forma específica la producción integral del acto.

El contrato de mayor importe asciende a 18.033 euros –IVA incluido– y ha sido adjudicado a la empresa Somos tu planB para la contratación de los servicios de producción de la presentación del festival. Se trata de la partida más elevada y, en principio, está destinada a asumir la organización, coordinación y producción del acto de presentación.

Sin embargo, además de ese contrato de producción, la Diputación ha formalizado otros cuatro contratos menores para servicios que, según la interpretación de los datos disponibles, podrían formar parte de la propia organización del evento llevada a cabo por Somos tu planB.

Uno de ellos ha sido adjudicado a Rosa Fernández Jamardo por un importe de 3.626 euros –IVA incluido– para el suministro e instalación de elementos decorativos, gráficos y de mobiliario destinados a la ambientación de la presentación del Festival de Música del Patio 2026.

A ello se suma otro contrato de 3.300 euros –IVA incluido– adjudicado a Marhan Gourmet para prestar el servicio de catering dirigido a un centenar de asistentes que acudirán al acto de presentación. La Diputación también ha contratado por 1.130 euros a la empresa Gestora Nuevo Proyectos Culturales (GNP) por la contratación de la presentadora del evento, Cristina Almazán.

El quinto y último contrato asciende a 988,25 euros –IVA incluido– y ha sido adjudicado a Ignacio Gómez Millán-Roselló para la edición de un vídeo promocional que será utilizado durante la presentación del festival.

Un total de 27.077 euros

En conjunto, la suma de estos cinco expedientes alcanza los 27.077 euros con el IVA incluido, una cantidad destinada exclusivamente al acto de presentación del Festival de Música del Patio 2026 y no al desarrollo del propio certamen musical.

La principal cuestión que plantea esta contratación es que, pese a existir un contrato de 14.975 euros –18.033 euros IVA incluido– específicamente destinado a la producción del evento, la Diputación ha recurrido posteriormente a otros cuatro contratos menores para cubrir servicios como la decoración, la presentación, el vídeo promocional o el catering. Esta forma de proceder incrementa, por tanto, el coste total de la presentación hasta superar los 27.000 euros.