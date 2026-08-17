Meteored dibuja un escenario meteorológico que pocos esperaban: España pasa de la sequedad extrema a precipitaciones abundantes en dos semanas

España pasa de la sequedad extrema a precipitaciones abundantes en dos semanas, Meteored no duda en darnos un escenario meteorológico que pocos esperarían. El tiempo se convierte en una auténtica pesadilla para aquellos que esperan ver una recta final del otoño con algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. De las altas temperaturas de días anteriores y de un verano que ha causado estragos, vamos a ver algo nuevo que, sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos.

En algunos puntos del país llevamos sin ver el agua desde hace semanas, o incluso meses, las temperaturas de más de 40 grados han creado un escenario casi desértico, pero cuidado, lo que está por llegar, puede ser incluso peor que esta sequedad extrema que se está gestando. Las lluvias acabarán siendo las encargadas de ponernos en un punto de no retorno. En especial si descubrimos lo que puede pasar con ellas. El tiempo puede acabar siendo el responsable de una situación que podría ser la que nos dará un cambio de tendencia esencial. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta advertencia ante un escenario meteorológico que pocos esperaban.

Un escenario meteorológico que pocos esperaban lo dibuja Meteored

Desde Meteored no dudan en intentar adelantarse a los demás, en especial, con esos días en los que tocará empezar a pensar en una serie de cambios inevitables. Aunque no lo parezca, el verano desaparece, lo hace de tal manera que nos aleja de lo que sería deseable.

Al menos para muchos que ven en esta estabilidad y calor, la excusa perfecta para empezar a prepararnos para el otoño. La realidad es que, nos guste o no, lo que tenemos por delante, es una situación que podría complicarse por momentos y que puede alejarnos de lo que desearíamos. El tiempo acaba siendo la antesala de algo más para lo que tenemos que estar preparados.

Este mes de julio y primeras semanas de agosto hemos seguido con la tendencia de unas altas temperaturas que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver. En unas fechas en las que todo puede acabar siendo posible.

Agosto cuando media España está de vacaciones, se prepara para recibir una situación del todo diferente que puede alejarnos de la estabilidad y las altas temperaturas de días anteriores.

España pasa de la sequedad extrema a precipitaciones abundantes en dos semanas

La sequedad extrema será historia en España, dando lugar a las precipitaciones abundantes en dos semanas que pueden verse en los mapas de la AEMET. La peor de las pesadillas posibles, puede acabar siendo una realidad que deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad.

Tal y como nos explican desde Meteored: «El verano en Europa está haciendo hasta ahora muy cálido y muy seco. Varias olas de calor, hasta 5, han sufrido muchos países europeos que han experimentado un periodo de sequía muy amplio e histórico. Esto ha hecho que las temperaturas extremas sean muy altas, máximas y mínimas, y que la sequedad de los suelos sea extrema con un material vegetal seco y agostado».

Estas temperaturas son las responsables de una temporada de incendios sin precedentes: «los incendios se han reproducido por países tradicionalmente «verdes» en Europa, destacando los de Francia, Alemania, Gran Bretaña, además de otras zonas donde los incendios forestales son tradicionales, como los casos de España, Grecia e Italia, entre otros. Los caudales de los grandes ríos navegables europeos han experimentado una disminución muy apreciable, creando problemas para su navegación. Restos históricos y materiales del pasado se han encontrado en zonas de cauces secos que no se habían observado antes.

Las olas de calor atmosféricas han ido acompañadas de olas de calor marinas, como las que ocurren actualmente en el Mediterráneo, zonas orientales del Atlántico frente a las costas de Francia, cantábricas y mares adyacentes europeos».

Pero lo que está por llegar, puede ser especialmente complicado de asimilar: «El resultado de este cambio de patrón es que las precipitaciones se irán abriendo paso por ciertos países de Europa, unas veces en forma de tormentas fuertes y acumulaciones de precipitaciones frontales significativas desde España, a zonas de Escandinavia, pasando por Europa central. En muchas zonas de Europa las precipitaciones estarán por encima de los valores normales (áreas en verde). Estas precipitaciones serán un alivio para los resecos suelos y para la lucha contra los incendios en ciertas zonas, pero no supondrán alivio generalizado que eleve, por ejemplo, los caudales de los ríos o elimine la sequía pertinaz. Algunas de estas precipitaciones caerán en forma de granizo de gran tamaño y otras en forma de lluvias torrenciales. Las inundaciones repentinas y locales podrían aparecer en los próximos días de agosto».