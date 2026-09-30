Junts votará no este viernes a los dos decretos de vivienda de Sánchez: «Les mandamos un borrador y sólo han metido cuatro pinceladas»

Junts no va a aprobar ninguno de los dos decretos de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez somete este viernes a convalidación en el Congreso. Así lo aseguran fuentes de la formación independentista a OKDIARIO, que dan por rota cualquier negociación si el Ejecutivo no asume íntegramente la propuesta que le hicieron llegar. «Les hemos hecho llegar un borrador al Gobierno y sólo han metido cuatro pinceladas. O meten el texto completo o no hay nada de qué hablar», advierten.

El rechazo de los de Carles Puigdemont se centra en el desequilibrio del texto, que a su juicio se vuelca en el inquilino y deja desamparado al dueño de la vivienda. «Hay medidas fiscales para los inquilinos, pero no para los propietarios», señalan las mismas fuentes. La cuestión es que, al estar ya publicado en el BOE, el decreto no puede modificarse antes de su convalidación sin retirarlo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, evitó este miércoles desvelar en público el sentido del voto, pero dejó clara la distancia con el Gobierno. En los pasillos de la Cámara Baja, y en una comparecencia en catalán ante los periodistas, afirmó que su grupo se siente «decepcionado» y «preocupado» tras un primer análisis del decreto ley de vivienda, que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030 y la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler que venzan.

Nogueras puso en duda que la norma proteja realmente a las familias, aunque aseguró que su formación seguirá estudiando el documento hasta el viernes.

Sin rastro del segundo decreto

La portavoz ni siquiera mencionó el segundo decreto, el de la prórroga automática de los alquileres, aprobado por el Gobierno a instancias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas. Los independentistas ya habían trasladado su rechazo frontal a esa norma, por lo que su silencio no hace sino confirmar que ese texto está condenado en el Congreso.

Según Nogueras, el decreto perseguía dos objetivos: impedir que los fondos buitre compren vivienda y proteger a las familias. Tal como está redactado, sostiene, no cumple ninguno. Los fondos de inversión «pueden seguir comprando», denunció.

La portavoz alertó además de que la norma deja desprotegido al pequeño propietario. Puso como ejemplo el caso de quien quiera dejar en herencia un piso a su hijo: según su lectura del texto, el inquilino que resida en la vivienda tendría prioridad sobre el familiar.

«Falta rigor y solvencia»

Fuentes de Junts cargan también contra el «numerito» del Gobierno al separar las medidas de vivienda en dos decretos distintos, y ven al PSOE y a Sumar contradiciéndose entre ellos, algo que consideran impropio de «un gobierno serio». «Falta rigor, solvencia y compromiso», resumen.

La formación catalana reprocha al Ejecutivo haber dejado un margen de negociación mínimo y no haber remitido los textos con tiempo suficiente para comprobar si superan el filtro jurídico. Y reitera que siguen faltando medidas para aumentar la oferta de vivienda. Sin los siete votos de Junts, el Gobierno se encamina a una nueva derrota parlamentaria en una de sus banderas de la legislatura.

La aritmética parlamentaria deja el destino de los decretos en manos de Junts. La convalidación requiere mayoría simple y, sin los siete diputados de Puigdemont, los bloques quedan prácticamente empatados: PP, Vox, UPN y Coalición Canaria suman 172 votos frente a los 171 de la izquierda. El no de Junts dejaría a los decretos sin opción, con 179 votos en contra. Pero ni siquiera una abstención salvaría al Gobierno. Si Junts y Coalición Canaria se abstuvieran, la votación terminaría en empate a 171, y el Reglamento del Congreso obliga entonces a repetirla hasta dos veces más. Si en la tercera persiste el empate, el decreto decae.