La psicología sugiere que las personas que comienzan a ordenar sus casas antes de recibir invitados no lo hacen solo por limpieza, sino porque quieren controlar la impresión que transmite el entorno

Hay un momento que se repite en muchas casas, ya que cuando alguien anuncia que está de camino, de repente empieza una carrera contra el reloj para recoger el salón, esconder trastos en las habitaciones y dejar el baño impecable. Aunque parece una cuestión de limpieza, la psicología apunta a que detrás de este comportamiento también pueden existir otros factores relacionados con la identidad, la percepción social y el control del entorno.

La casa también habla de nosotros

La psicología social utiliza el concepto de autopresentación para describir los comportamientos mediante los que una persona intenta transmitir determinada imagen a los demás. Estudios sobre psicología explican que estas conductas pueden cambiar cuando sabemos que otras personas están presentes o nos están observando. La vivienda puede convertirse así en otro escenario en el que queremos decidir qué mostramos y qué dejamos fuera de la vista.

La investigación sobre el hogar también ha estudiado su relación con la identidad. Un trabajo publicado con más de 1.100 adultos encontró asociaciones entre la percepción del desorden, la relación psicológica con la vivienda y diferentes dimensiones del bienestar. Los investigadores destacan además que lo que una persona considera «desordenado» depende en buena medida de su propia percepción, por lo que no existe una única definición válida para todos.

Ordenar cambia la forma de mirar la casa

Cuando sabemos que alguien va a entrar, podemos empezar a observar nuestro hogar desde una perspectiva diferente. Una mesa llena de objetos que normalmente pasa desapercibida puede convertirse en algo que queremos reorganizar; una silla ocupada por ropa puede dejar de parecernos práctica y empezar a preocuparnos por lo que comunica.

Un estudio clásico sobre la percepción de las personas en distintos contextos residenciales ya analizó cómo las características del entorno podían influir en las impresiones que se forman sobre sus habitantes. Investigaciones posteriores también han relacionado la valoración subjetiva del hogar con variables relacionadas con el bienestar y la ansiedad, aunque estos trabajos no permiten afirmar que ordenar antes de una visita tenga una única causa psicológica.

En definitiva, ese repentino impulso por ordenar cuando alguien anuncia su llegada no permite diagnosticar inseguridad ni obsesión por la opinión ajena. Puede ser una mezcla de autopresentación, hospitalidad, comodidad y necesidad de recuperar el control sobre el espacio. La casa no solo es el lugar donde vivimos, ya que también puede convertirse, cuando llegan visitas, en una parte de nosotros mismos que queremos presentar de una determinada manera.