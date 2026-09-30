La psicología sugiere que las personas que toman notas en calendarios de papel en lugar de hacerlo en su teléfono no son anticuadas, más bien valoran más la experiencia táctil

Mientras los teléfonos móviles permiten organizar citas, recibir recordatorios y modificar cualquier compromiso en segundos, algunas personas continúan apuntándolo todo en calendarios de papel. Para muchos, puede parecer una costumbre de otra época, pero la psicología ha encontrado algunas diferencias interesantes entre planificar sobre una página y hacerlo en una pantalla. La forma de organizar el tiempo puede influir en cómo se perciben las tareas, aunque la evidencia no permite establecer que utilizar papel determine por sí solo la personalidad de una persona.

Una cuestión de perspectiva

Un estudio analizó precisamente qué ocurre cuando las personas utilizan un calendario de papel frente a uno digital. Los investigadores realizaron tres estudios y observaron que quienes utilizaban el formato físico elaboraban planes de mayor calidad y presentaban una mayor tasa de cumplimiento de sus planes que quienes utilizaban calendarios móviles.

Los autores relacionaron esta diferencia con la manera en que cada formato permite contemplar el tiempo. El calendario de papel ofrece una representación más amplia y visible de las actividades, mientras que algunas aplicaciones móviles muestran la información de manera más fragmentada. Según la investigación, esa perspectiva general puede facilitar que las personas tengan en cuenta distintas obligaciones antes de decidir cuándo realizar cada actividad.

Escribir también cambia la experiencia

La explicación no se limita al hecho de tener una agenda delante. Escribir manualmente implica realizar movimientos físicos, observar cómo las palabras aparecen sobre el papel y mantener una interacción directa con el objeto. Esa dimensión táctil y motora diferencia la escritura tradicional de introducir información mediante un teclado o una pantalla táctil.

La investigación sobre tomar apuntes también ha estudiado esta cuestión. Un estudio encontró inicialmente que los estudiantes que escribían a mano obtenían mejores resultados en determinadas preguntas conceptuales que quienes utilizaban un ordenador portátil. Los autores plantearon que escribir a mano podía favorecer un procesamiento menos superficial de la información.

Una forma diferente de organizarse

Así que, para la psicología, utilizar un calendario de papel no significa necesariamente vivir anclado en el pasado. Puede ser simplemente otra manera de relacionarse con el tiempo y con las propias obligaciones. En una época dominada por pantallas, notificaciones y recordatorios automáticos, escribir una cita con bolígrafo puede ofrecer algo que un móvil no reproduce exactamente, que es una representación física, visible y modificable del propio día a día.