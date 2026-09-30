Juan José Ebenezer, mecánico: «Una caja de cambios automática necesita mantenimiento, y me da igual lo que diga el fabricante»

Juan José Ebenezer, mecánico con casi 375.000 seguidores en TikTok, ha lanzado una advertencia a quienes tienen un coche con caja de cambios automática: ignorar su mantenimiento puede salir muy caro. «Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambios automática necesita mantenimiento», ha sentenciado en uno de sus vídeos.

La popularidad de los coches automáticos ha crecido en los últimos años gracias a la comodidad y a los avances tecnológicos en las transmisiones, que ofrecen cambios de marcha cada vez más suaves.

Aun así, la elección entre un modelo automático y uno manual sigue generando dudas entre los conductores, sobre todo por la durabilidad y el coste de mantenimiento a largo plazo, un aspecto en el que no todos los fabricantes ofrecen la misma información.

Por qué asegura que la caja automática sí necesita mantenimiento

Según explica en un vídeo de TikTok, muchos modelos incorporan avisos o pegatinas que señalan que el líquido es «de por vida», una etiqueta que, desde su experiencia en el taller, no se corresponde con lo que ve a diario en los coches que llegan con averías evitables, muchas veces achacadas por sus propietarios a un simple desgaste normal del vehículo.

«Si haces caso a los fabricantes y no le das ningún mantenimiento, te va a tocar pasar por el taller y pagar una factura, o irte a un concesionario y comprarte otro coche», advierte. Para Ebenezer, revisar y cambiar el líquido y el filtro, tanto en cajas automáticas como manuales, es una tarea preventiva sencilla que puede alargar la vida útil del sistema y evitar problemas mucho mayores más adelante.

El cambio de aceite y filtro, la clave para evitar averías

El mecánico insiste en que los propietarios deben prestar atención al estado de los fluidos de la transmisión antes de que aparezcan fallos evidentes, sin esperar a que el coche dé señales de avería para actuar.

«El líquido se cambia, el filtro se cambia, si lo tiene», remarca en su cuenta de TikTok, donde suele responder dudas sobre el mantenimiento de vehículos a sus seguidores.

Esa combinación de cercanía y explicaciones prácticas es, según sus seguidores, lo que ha convertido a Ebenezer en una referencia habitual cuando surgen dudas sobre problemas mecánicos que no siempre resultan fáciles de entender para quien no se dedica al sector.

Cuánto cuesta una reparación y por qué compensa prevenir

Ebenezer es claro sobre las consecuencias de no hacer el mantenimiento adecuado: «Un cambio automático, repararlo por muy tonto que sea, la factura no baja de 1.500 o 2.000 euros». Además del gasto económico, una avería de este tipo implica dejar el coche en el taller durante varios días, con las molestias que eso supone para el uso diario del vehículo.

El mecánico compara ese desembolso con el coste de realizar los servicios de aceite y filtro a lo largo de los años, mucho más asequibles y repartidos en el tiempo. Aclara que el mantenimiento preventivo no elimina por completo el riesgo de averías, pero sí ayuda a reducir su frecuencia o a limitar notablemente su coste final.