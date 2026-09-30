Los trabajadores de Baleares no bajan el ritmo y ya son un referente: la tasa de absentismo más baja de toda España

Los trabajadores de Baleares no bajan el ritmo y son ya un referente: tienen la tasa de absentismo más baja de España, cerrando el segundo trimestre de 2026 con una tasa de absentismo laboral del 5,5% de las horas pactadas. Las Islas consolidan así su posición a 1,7 puntos porcentuales de distancia por debajo de la media nacional.

Todo un ejemplo a seguir por el resto de comunidades autónomas donde el nivel de absentismo general ha provocado la pérdida de un 7,2% de las horas pactadas en España, lo que representa un ligero incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cifras de absentismo revelan que un promedio diario de 1.637.174 personas no acudieron a su puesto de trabajo en el segundo trimestre. La principal causa de estas ausencias responde a situaciones de Incapacidad Temporal (IT) o baja médica, que supusieron el 5,6% de las horas pactadas (1.274.528 personas al día).

Así lo recoge el Informe de absentismo del segundo trimestre de 2026, elaborado a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

El análisis territorial demuestra que el problema afecta de manera muy desigual dependiendo de la geografía. En el caso de las Baleares, la comunidad lidera el mapa nacional al registrar la tasa de absentismo más reducida del país (5,5%), distanciándose ostensiblemente de la media española (7,2%).

En el extremo opuesto, el absentismo general es significativamente más grave en comunidades como Asturias (9,0%), Canarias (9,0%) y País Vasco (8,7%). Junto a Baleares, los niveles más contenidos de España se localizan en Madrid (6,3%) y La Rioja (6,3%).

En cuanto a las bajas por IT, la tasa balear del 4,4% contrasta de nuevo de forma muy positiva frente a los picos observados en Canarias (7,8%), Asturias (7,5%) y País Vasco (6,7%).

«El absentismo se ha consolidado como un lastre estructural para la productividad, al provocar la pérdida del 7,2% de las horas pactadas a nivel nacional. Que más de 1,6 millones de personas se ausenten diariamente de su puesto de trabajo genera unos costes que debilitan de forma directa la competitividad de nuestras empresas», señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

«No estamos ante un repunte coyuntural. Desde el año 2019 el mercado arrastra una tendencia de crecimiento constante en las ausencias que no hemos logrado frenar. Resulta especialmente alarmante el caso del absentismo por incapacidad temporal, ya que en el transcurso de la última década los casos prácticamente se han duplicado en el promedio de los sectores productivos», concluye Valentín Bote, director de Randstad Research.