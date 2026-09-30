Un ladrón argelino amenaza con tirarse de un puente con el botín robado para evitar ser detenido por la Policía en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un ladrón de origen argelino por amenazar a los agentes con tirarse de un puente con el botín robado para evitar ser arrestado.

La intervención tuvo lugar de madrugada, cuando patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) localizaron al sospechoso junto a otro individuo mientras caminaban por una pasarela elevada de la autopista, a la altura de Playa de Palma.

La actitud de la pareja despertó las sospechas de los agentes, ya que ambos transportaban bolsas de gran volumen. Al interceptarlos para identificarlos, los policías descubrieron un importante cargamento: multitud de prendas de vestir de diversas marcas internacionales que aún conservaban puestas sus etiquetas originales y las alarmas de seguridad. Además, entre las pertenencias de uno de ellos se halló un sello con piedras preciosas y una pulsera de oro.

Ante la clara evidencia de que los objetos procedían de robos previos y al no poder acreditar su origen legítimo, los agentes procedieron a su incautación. Fue en ese preciso instante cuando el ambiente se volvió tenso. Uno de los hombres comenzó a increpar, insultar y amenazar a la patrulla, desoyendo las reiteradas peticiones de los policías para que calmase su actitud beligerante.

De forma completamente inopinada y temeraria, el sospechoso corrió hacia la barandilla de la pasarela y se descolgó parcialmente, dejando la mitad de su cuerpo suspendida en el aire sobre la autopista. Desde esa peligrosa posición, chantajeó a los agentes amenazando con arrojarse al vacío si no le devuelven sus pertenencias.

Los policías actuaron con máxima rapidez y lograron agarrarlo a tiempo para ponerlo a salvo. Lejos de serenarse, al verse rescatado el hombre arremetió brutalmente contra los agentes a base de puñetazos y patadas, obligando a las fuerzas de seguridad a emplear la fuerza para poder reducirlo. Finalmente, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales.