‘La Mesa’ anuncia sus invitados, con la confesión de un actor: «Me vi fuera de mi propio cuerpo»

La Mesa vuelve esta noche al segundo prime time de Antena 3 y lo hace volviendo a centrarse en la actualidad, pero también con testimonios muy especiales que rozan el mundo de lo paranormal. Cristina Pardo tendrá en su plató a Antonio Resines, que no acudirá para hablar de su nueva serie o película. Lo hará de una experiencia personal que pocos conocen. Además, habrá tiempo para seguir con la vista puesta en la situación de Ceuta y las consecuencias que tuvo el desahucio de Maricarmen, la inquilina de 87 años que podrá volver a su casa en pleno barrio de Retiro, en Madrid, uno de los más cotizados de la capital.

Antonio Resines se sienta esta noche en La Mesa, en Antena 3, justo después de El Hormiguero, para contar una experiencia que él mismo tiene difícil de explicar: la sensación de haberse visto fuera de su propio cuerpo. Le acompañará el piloto Jorge Díaz, que vivió algo parecido tras un accidente grave, y la anestesióloga e investigadora Esther Garrido intentará explicar desde la ciencia qué hay detrás de este tipo de vivencias.

Ceuta, con Vivas declarando ante la Audiencia Nacional

El programa mantiene también el foco en Ceuta. La entrega coincide con la declaración del presidente de la ciudad, Juan José Vivas, ante la Audiencia Nacional como testigo, y La Mesa tratará de reconstruir lo ocurrido en la entrada masiva del pasado 30 de julio con dos invitados: el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, e Iván Espinosa de los Monteros, al frente del think tank Atenea.

Vivienda y una mesa sobre cómo ha cambiado ligar

La vivienda vuelve a la mesa de actualidad tras el caso Maricarmen. El programa repasará la reacción social y política y las medidas que baraja el Gobierno, y ampliará el foco a un problema que va más allá del choque entre inquilinos y propietarios. Para cerrar la noche, cuatro generaciones distintas contarán cómo ha cambiado la forma de ligar, del cara a cara de antes a las aplicaciones y las redes de ahora.

Así han ido las audiencias de ‘La Mesa’

La Mesa debutó el 2 de septiembre con un 13,1% de cuota y 742.000 espectadores, ganando esa noche a la final de El Grand Prix (11,7% y 896.000) pese a arrancar sin el empuje de un El Hormiguero de estreno, que ese día emitió una reposición de verano. En conjunto, las cuatro primeras emisiones dejan una media del 10,9% de cuota y 594.500 espectadores, una cifra sólida para un formato de tertulia y actualidad que compite en pleno prime time, aunque ya lejos del arranque del estreno.

– 2 de septiembre: 13.1% y 742.000

– 9 de septiembre: 11,1% y 600.000

– 16 de septiembre: 9,6% y 506.000

– 23 de septiembre: 10% y 530.000