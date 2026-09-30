Audiencias ayer, 29 de septiembre: el partido de España (40,2%) deja al resto sin opciones

España goleó anoche a Croacia en la UEFA Nations League y el resultado se notó también en el mando a distancia. El partido firmó una media del 40,2% de cuota y 5.165.000 espectadores en La 1, con un pico de 6.289.460 espectadores y un 46,3% de share a las 22:31 horas, la cifra más alta de toda la noche. Un dato muy por encima de lo que la selección suele marcar fuera de un Mundial o una Eurocopa, prueba de que el interés por España ha crecido después de ganar el Mundial 2026.

‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’, los que mejor aguantan el golpe

Como suele pasar cuando juega España, el access prime time quedó tocado. Aun así, El Hormiguero volvió a ser el programa que mejor resiste esta clase de noches. Pablo Motos consiguió reunir a un 10,6% y 1.320.000 espectadores, una caída moderada si se compara con el 12,8% que había firmado el lunes anterior sin fútbol de por medio. Horizonte pasó de un 9,1% en su día normal a un 8,2% y 1.057.000 espectadores anoche, con un adelanto previo, Horizonte Express, que sumó otros 402.000 espectadores. En ninguno de los dos casos el batacazo fue grande, algo que no puede decirse de otras franjas de la noche.

‘La Revuelta’ se dopa con el arrastre y luego La 1 se desploma

Quien sí notó el fútbol, para bien, fue La Revuelta. Con Ferran Adrià como invitado, el programa de David Broncano firmó un 15,2% y 1.658.000 espectadores en su franja de coincidencia con el resto de cadenas, muy por encima de sus datos habituales de las últimas semanas gracias al empujón directo del partido.

Pero lo de Broncano fue solo un espejismo, puesto que después, Al cielo con ella, con Henar Álvarez, se quedó en un 8,2% y 549.000 espectadores. La 1 perdió 4.616.000 espectadores de un programa a otro, un desplome del 89%, y 32 puntos de cuota. El impulso del fútbol sirve solo para el programa que comenzó después, por lo que Broncano y los suyos se aprovecharon de que mucha gente no cambió de canal después del partido.

‘Supervivientes’ gana la segunda parte de la noche

Esa caída de La 1 dejó a Al cielo con ella muy por detrás de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie, que en la misma franja de la noche firmó un 15,1% y 846.000 espectadores en Telecinco, salvando a uno de los cuatro nominados en un duelo cargado de tensión. La diferencia es notable: casi el doble de cuota y más de 800.000 espectadores extra a favor de Jorge Javier Vázquez y María Lamela frente al nuevo espacio de Henar Álvarez.

Código 10 continúa con su buena racha y se mantiene una semana más por encima del 10% de cuota de pantalla, lo que deja claro el gran momento que vive Cuatro. Por contra, laSexta está sufriendo en los últimos meses y prueba de ello es su especial informativo tras el decreto sobre vivienda aprobado por el Gobierno, que no pudo pasar del 3,3% de cuota.

Audiencias del ‘prime time’, sin fútbol ni ‘La Revuelta’:

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 15,1% y 846.000

En tierra lejana: 12,7% y 782.000

Código 10: 10,4% y 587.000

Al cielo con ella: 8,2% y 549.000

laSexta Noticias: Especial: 3,3% y 203.000

La 1 gana el día gracias al efecto fútbol

Aunque Antena 3 volvió a triunfar con sus concursos, puesto que Pasapalabra se mantuvo en un 16,1% y 1.509.000 espectadores (compitió con el comienzo del partido de España) y La ruleta de la suerte voló con un gran 21,9% y 1.636.000 espectadores. La 1 se llevó el día.

La pública venció con un enorme 18.6%, mientras que Antena 3 logra un enorme 13.2%, que en un día normal le serviría para liderar con mucha diferencia. El tercer puesto es para Telecinco (9.1%), seguida de Cuatro (7.1%)

y laSexta (5.1%).