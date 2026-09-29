Encuesta: ¿Quién será el salvado de ‘Supervivientes All Stars’ de hoy, martes 29 de septiembre?

¿Ya has votado en la encuesta de arriba? Antes de seguir leyendo, deja tu predicción y así sabremos qué opina la comunidad de Happy FM sobre quién se libra hoy de la expulsión en Honduras. Asraf Beno, Yulen Pereira, Arkano e Ivana Icardi forman la lista de nominados de esta semana en Supervivientes All Stars 3. Uno de ellos se librará gracias a los votos del público, por lo que podrá respirar hasta el miércoles, pero el resto tendrán que ganarse el apoyo de los espectadores para salvarse en la gala del jueves.

Llegaron hasta aquí tras la Liga de los nominados, resuelta con un juego de equilibrio y memoria: Asraf y Arkano cayeron en la primera prueba, Yulen en la segunda, y la salvación quedó entre Yola Berrocal e Ivana Icardi, que tuvieron que memorizar y replicar a ciegas una secuencia de figuras de madera. Yola completó la suya primero y se libró de la nominación, dejando a los otros cuatro como nominados oficiales.

Hoy, en la gala de Tierra de nadie, el público decide quién de los cuatro se convierte en el más apoyado y sale así de la lista negra. Los otros tres seguirán en peligro hasta la gala del jueves, cuando se conozca al tercer expulsado de la edición, tras las salidas de Lola Ortiz y Laura Cuevas.

Asraf llega a esta votación después de unos días muy duros, en los que llegó a sentir que todo el grupo, incluida su propia capitana, Marta Peñate, estaba en su contra, aunque logró reconducir la situación. Aunque el marido de Isa Pantoja es ya un veterano de los realities y puede que esté usando esta estrategia para ganarse al público y mostrarse como una víctima, algo que ya es un clásico. Yulen, Arkano e Ivana afrontan la noche como fuertes candidatos también al premio final, y ninguno quiere ser de los tres que se queden pendientes del jueves.

Cómo votar en la app de Mediaset Infinity

Votar es gratis y se hace desde la app de Mediaset Infinity. Solo hay que iniciar sesión, pulsar el botón morado con la palabra VOTA que aparece en la pantalla principal y elegir, dentro de la lista de nominados de Supervivientes All Stars, al concursante que se quiere salvar.

¿A quién salvarías tú?

Con Asraf Beno, Yulen Pereira, Arkano e Ivana Icardi en juego, la decisión está en manos de la audiencia. Vota en nuestra encuesta que encuentras al principio de este artículo y compara tu predicción con la del resto de lectores de Happy FM antes de que Jorge Javier Vázquez y María Lamela comuniquen el resultado en directo de las votaciones.