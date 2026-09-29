Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 29 de septiembre: Julieta y Manuel se dejan llevar por la pasión
Capítulo 916 de 'La Promesa'
Avance de 'La Promesa' de hoy, 28 de septiembre: Pía lanza una advertencia a Leocadia
La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 28 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de disfrutar del capítulo 915 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han visto cómo Carlo no duda un solo segundo en informar a Pía de las ocasiones en las que Leocadia se ha llevado a Janita de la habitación de Andrés y Rafaela, los hijos de Catalina y Adriano. Dadas las circunstancias, Pía no puede evitar desahogarse con Ricardo: ¿Y si Leocadia vuelve a cometer un crimen?
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Pía hace una advertencia a Leocadia, diciéndole que no tiene ningún derecho de tocar a Janita. Todo ello mientras Ciro y Lorenzo vuelven a tener serias discrepancias como socios. En cuanto a Ciro, da un toque de atención a Julieta al considerar que dedica todo su tiempo a todo menos a trabajar. Tomasa y Julio, por su parte, no dudan en ultimar los detalles de su golpe contra el servicio del palacio. Además, Jacobo no tiene reparos a la hora de ejecutar su decisión de marcharse de La Promesa a la mayor brevedad posible.
¿Qué sucede en el capítulo 916 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 29 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Jacobo decide quedarse tras la intervención de Martina, pero esta cree que ya no puede hacer nada para remediar el dolor causado por su relación con Adriano. Máximo, por su parte, creía que conseguiría ganarse a Ángela, pero no ha sido así.
A tan solo un día de la boda, y visiblemente desesperado, el duque de Buenaventura termina negociando con Leocadia. Así pues, si consigue que Ángela lo acepte como padrino, el matrimonio sigue adelante. En la zona del servicio, llega la comida para el banquete, pero los vinos para la ceremonia han sido vendidos a otro cliente. Un contratiempo que deberán solventar antes de que sea demasiado tarde.
La realidad es que no ha sido un error, sino un plan de Julio y Tomasa para hundir la boda. Por si fuera poco, los sentimientos de Manuel y Julieta son cada vez más fuertes, hasta tal punto que él termina proponiendo a la joven verse en el hangar a solas esa misma noche. Aunque parece que ella no va a acudir, finalmente logra librarse de Ciro. Los dos se entregan al amor y a la pasión contenida en una noche que no olvidarán jamás. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)