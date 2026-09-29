Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 28 de septiembre, los espectadores de Antena 3 tuvieron la oportunidad de disfrutar del capítulo 657 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Digna se ha quedado verdaderamente sorprendida y sin palabras al recibir un detalle de lo más inesperado por parte de Luis. Todo ello mientras Gabriel no puede evitar seguir azuzando a Beatriz para que se vaya, de una vez por todas, a Madrid. ¿Lo conseguirá, después de todo?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de poder ver cómo Tasio no ha tenido reparos a la hora de hacer una propuesta de lo más sorprendente a Paula. Todo ello mientras Fina no puede evitar sentir cierta preocupación por el despido de Marta. En cuanto a Andrés, no tiene reparos a la hora de hacer una contundente petición a Valentina. ¿En qué consiste, exactamente? En que no dimita. Todo ello mientras no puede evitar romperse, como nunca antes, ante Begoña.

¿Qué sucede en el capítulo 658 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo Tasio y Paula se convierten en protagonistas al tener su primer encuentro nocturno en la cantina. En cuanto a Miguel y Claudia, no tienen reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se les ha presentado para aclarar, de una vez por todas, su situación.

Por si fuera poco, vamos a poder ver cómo los Salazar han hecho una inesperada oferta a Josema, mientras que, dadas las circunstancias, Marta no puede evitar sentirse profundamente traicionada por Fina. En cuanto a Pablo, se enfrenta a Gabriel por el despido de Marta y Andrés, mientras que Valentina no tiene reparos a la hora de proponer despedirles como se merecen. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.