Marieta acude a una cita al hospital y hace público su diagnóstico: «No me lo esperaba»

Desde su participación en La isla de las tentaciones, Marieta consiguió crear una gran comunidad en redes sociales. Tanto es así que, diariamente, les hace partícipes de muchas cuestiones que suceden en su día a día. Y no solamente se pronuncia sobre lo bueno, sino también sobre lo menos positivo. Recientemente, la ilicitana acudió a una cita con el angiólogo y el diagnóstico que ha recibido no era el que esperaba, ni mucho menos. Después de varios meses de espera, finalmente ha descubierto el motivo de su problema de salud, por lo que ha querido compartir con sus seguidores no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento que debe seguir a partir de ahora.

Todo comenzó en junio, cuando la ex concursante de Supervivientes se sinceró con sus seguidores en redes sociales al contarles que estaba experimentando dolores muy fuertes en sus extremidades. De hecho, compartió una fotografía donde se observaba una vena muy hinchada, que prácticamente recorría todo el gemelo. Debido a esta situación, decidió reservar cita con el angiólogo para tratar de ponerle solución, al pensar que se trataba de varices. Pero nada más lejos de la realidad. «Ya tengo un diagnóstico. He flipado en colores», comenzó explicando a sus seguidores de Instagram. Acto seguido, fue mucho más allá: «Fui porque había una vena en la pierna que me dolía mucho y pensaba que era una variz», puso en contexto.

«No es eso. Tengo lipedema, en el menor grado, pero tengo. No me esperaba que me dijera eso», aseguró, con total sinceridad. Debemos tener en cuenta que el lipedema es una enfermedad del tejido graso que afecta a una de cada diez mujeres, y se caracteriza por una acumulación de grasa especialmente en miembros inferiores, como es el caso de cadera y piernas.

Es más, hay que destacar que es progresiva y no tiene cura. Algo que la propia Marieta hizo saber a sus seguidores: «No se puede quitar. Lo que hay que evitar es que vaya a más, porque con los embarazos puede empeorar». Y es que no es ningún secreto que ella y Suso Álvarez quieren tener hijos, por lo que debe comenzar cuanto antes un tratamiento para evitar que el lipedema progrese a pasos agigantados.

Lejos de que todo quede ahí, ha compartido que el angiólogo le ha recomendado utilizar medios de compresión, hacer ejercicios de fuerza y acuáticos, llevar una dieta antiinflamatoria y, por supuesto, realizarse tratamientos de drenaje linfático. Algo que va a seguir al pie de la letra para intentar que el grado de su lipedema no aumente.

«Cada vez que voy al médico me sacan algo. Siempre me pasa de todo», ha reconocido, entre risas. Todo ello mientras aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre la importancia de la salud: «Hay que revisarse las cosas. Cuando te notes algo, ve al médico», expresó. En cuanto a las arañas vasculares, el angiólogo le ha dicho que «si me las quiero quitar, que me las quite, pero mi plan es quedarme embarazada, que me espere a tener hijos».