La dura historia de Jacqueline de la Vega y sus secuelas físicas: «Sufrí diez abortos»

Jacqueline de la Vega fue uno de los rostros más conocidos de la televisión en la década de los 90 por programas como Pero… ¿Esto qué es? O Para ti con Jacqueline. La modelo mexicana cosechó un gran éxito en nuestro país, a pesar de que terminó dejándolo atrás por diversas cuestiones. Esto propició, a su vez, que terminase alejándose de los focos. Después de una vida repleta de altibajos, sobre todo al intentar cumplir su sueño como madre, Jacqueline de la Vega terminó yéndose a Bali, donde ahora trabaja como empresaria, tras crear una línea de ropa y ser propietaria de varios hoteles. Recientemente, hemos podido verla en televisión en Y ahora Sonsoles, donde ha tenido la oportunidad de repasar varios episodios de su historia.

Entre otras tantas cuestiones, la modelo se sinceró con Sonsoles Ónega sobre el enorme reto que supuso cumplir su sueño de ser madre. Un objetivo que finalmente cumplió en el año 2008, durante su relación con Josu Fernández. «Sufrí diez abortos, estaba agotada», reconoció. Y añadió: «Pero yo sabía que iba a salir». Lejos de que todo quede ahí, Jacqueline de la Vega fue mucho más allá: «Con tantas medicinas y tantas hormonas… Todo tiene consecuencias. Por todos los problemas por ser madre, cogí peso y se me cayó el pelo. Todo pasa por algo», reconoció, visiblemente emocionada, durante su paso por el plató del programa que se emite en Antena 3. Es más, también confesó que el embarazo de su hijo Iker no fue para nada sencillo, pero logró sacarlo adelante.

Lo que es un hecho es que esos abortos, así como los numerosos intentos de ser madre, terminaron pasando factura a la modelo. Tanto es así que terminó extenuada, lo que no ayudó a continuar su trabajo en televisión, puesto que no solamente tenía que mostrar su mejor cara, sino que tenía que estar en forma.

Durante todo este proceso, Jacqueline de la Vega tuvo que ver a una gran cantidad de médicos, que le advertían que no podía ser madre. A pesar de todo, ella continuó luchando, aunque, en el camino, tuviesen que extirparle la vesícula, le detectasen páncreas vago o, incluso, una notable pérdida de pelo.

Hay que tener en cuenta que no es el duro episodio al que la mexicana ha tenido que hacer frente. Recordemos que, entre 1992 y 2005, estuvo casada con Cris Lorenzo, uno de los hombres más importantes de su vida y con quien intentó también ser madre. A pesar de todo, su historia de amor terminó y se separaron, aunque mantuvieron una gran amistad.

Es por eso que el fallecimiento del empresario en 2018 supuso un durísimo golpe para Jacqueline de la Vega. De hecho, no dudó un solo segundo en despedirse de él a través de su cuenta oficial de Instagram: «No puedo describir con palabras el dolor que siento al ver partir a mi compañero de viaje, mi maestro, mi amigo, mi amor, de esos amores que ni el tiempo ni una separación pueden cambiar (…) Hicimos un viaje en el que vivimos cientos de vidas y nada cambió nunca entre nosotros, mi guía, mi fuerte, mi búnker. Él me enseñó a tener alas y a usarlas».