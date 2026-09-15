Jesús Castro, sobre la soledad tras convertirse en padre: «Fue duro»

El pasado mes de marzo, Jesús Castro se convirtió en padre tras la llegada de sus mellizos, Mateo y Martina, fruto de su relación con la modelo mexicana Camila Canto. A pesar de todo, lo cierto es que el nacimiento de los pequeños supuso un antes y un después en la vida de la pareja, hasta tal punto que tuvieron que enfrentarse a unas primeras semanas verdaderamente complicadas. ¿El motivo? Los bebés tuvieron que permanecer ingresados en el hospital. Una etapa verdaderamente difícil que el actor ha querido recordar durante su paso por Y ahora Sonsoles, programa que presenta Sonsoles Ónega de lunes a viernes en Antena 3. Entre otras tantas cuestiones, Jesús Castro se ha pronunciado sobre la soledad que sintió en aquellos instantes, como padre lejos de su familia.

Debemos tener en cuenta que la paternidad llegó de forma inesperada para el gaditano. Y es que se encontraba en España trabajando cuando supo que Camila Canto estaba embarazada. Pero no todo quedó ahí, puesto que, poco después, descubrieron que no solamente esperaba un bebé, sino dos. A pesar de que todo fue una sorpresa, Castro ha asegurado que jamás tuvo dudas a la hora de formar una familia con ella: «Yo no dudé en si quería o no quería porque tenía muy claro que ella es la mujer de mi vida», dejó claro. Eso sí, el embarazo terminó antes de lo esperado. Tal y como confesó en Y ahora Sonsoles, Camila se encontraba en un cumpleaños cuando todo se precipitó. De esta forma, Mateo nació con apenas 1,4 kilos, mientras que Martina tragó líquido amniótico. Por lo tanto, los dos pequeños necesitaron asistencia médica durante sus primeros días de vida.

Esta preocupación se prolongó durante prácticamente un mes. Un tiempo que, para el actor, pasó más lento de lo que podía llegar a imaginar: «Fue un mes, pero se me hicieron muchos años de vida», confesó. Y es que, más allá de la preocupación por el estado de salud de sus hijos, hay algo que también le marcó: la soledad que experimentó en esos primeros meses.

Y es que Jesús Castro se encontraba en México, lejos de su familia e intentando adaptarse a una paternidad que llegó por partida doble. «Fue duro no tener a nadie de mi familia en ese momento», tuvo claro. El cansancio, el cuidado de los recién nacidos y la necesidad de adaptarse a una vida nueva terminaron haciendo mella en la pareja, que se separó cuatro meses después del nacimiento de los mellizos.

Algo de lo que también habló el gaditano en Y ahora Sonsoles: «Me sobrepasó bastante el no dormir, el encargarte de los dos. También tienes que ser buena pareja, buen padre, buena persona, estar en un país lejos de tu casa». Eso sí, ha asegurado que su regreso a España no ha significado estar alejado de sus hijos, puesto que mantiene el contacto con ellos a través de vídeos y videollamadas: «Quiero seguir estando aunque no esté presente de momento».

Cabe destacar que, con el paso de las semanas, la distancia hizo que el actor y la modelo tomasen perspectiva de lo sucedido. Hasta tal punto que han entendido que todavía querían estar juntos. «Retomé la relación con ella hace bastante poco», confirmó Jesús Castro. Y ha desvelado qué le hizo cambiar de opinión: «Me he dado cuenta de que me falta algo si no la tengo». Todo ello mientras reconoció que su objetivo es poder reunir a la familia en España.