Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 5 de octubre: Victoria toma una decisión por Mercedes

En el capítulo anterior, el 498, Luisa se enfrentó a Manuela y, animada por Bárbara, escuchó las disculpas de Alejo. Genaro, por su parte, siguió esquivando las preguntas sobre su pasado y Pedrito empezó a descubrir lo que esconde, mientras las dudas de Luisa sobre su relación con Alejo llegaban a un punto sin retorno. Todo eso pasó la semana pasada, pero en próximos días las tramas continúan

¿Qué pasará hoy, lunes 5 de octubre, en el capítulo de ‘Valle Salvaje’?

Antes de nada, debemos advertir de todos los spoilers que se van a aparecer a partir de ahora, por lo que puedes seguir leyendo bajo tu responsabilidad.

El capítulo 499 arranca con Manuela disfrutando de su aparente victoria sobre Luisa tras la ruptura con Alejo. No oculta su satisfacción y se recrea delante de ella. En paralelo, José Luis acusa a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía, una sospecha que vuelve a poner a Rafael en el centro de las miradas del duque.

Victoria da un paso por Mercedes

Viendo sufrir a Mercedes, Victoria toma una decisión que puede cambiarlo todo. La gran incógnita es si mantendrá su palabra hasta el final, porque lo que ha decidido hacer afecta a las dos y puede dejar a Enriqueta con todas las cartas en la mano.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que Manuela está celebrando demasiado pronto. Alejo y Luisa ya preparan cómo desenmascararla, y la propia Manuela sabe que le queda poco para que la verdad le explote en la cara. Y lo que haga Victoria hoy marca la semana entera: si cumple lo que promete, Mercedes y ella pueden plantar cara a Enriqueta, y si se echa atrás, la que se queda sin salida es Mercedes.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.