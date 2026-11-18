Cada vez más personas que toman la decisión de dejar atrás el ritmo de las grandes ciudades para instalarse en zonas rurales y disfrutar de una vida más tranquila. Es el caso de Irina, una joven que a sus 26 años construyó una casa de madera en Matavenero, un asentamiento de montaña ubicado en Torre del Bierzo, León.

Vive sola, rodeada de montañas, en un lugar que le permite disfrutar de la vida que siempre había deseado. «Desde los 11 años tengo claro que quiero vivir en un sitio así; ha sido mi sueño y en ello estoy» explicó al explorador Gaston Marotta, conocido por sus vídeos sobre lugares abandonados en YouTube.

La vida de Irina en las montañas de León

Matavenero quedó abandonado durante los años 60, pero dos décadas más tarde un grupo de personas, entre ellas varios alemanes, decidió instalarse en el lugar. Actualmente, según cuenta Irina, aproximadamente la mitad de los vecinos son extranjeros o descendientes de inmigrantes que han crecido en España.

Los vehículos se dejan en un aparcamiento situado a casi un kilómetro de las casas. Para llegar hasta el pueblo es necesario recorrer una pista de tierra de unos siete kilómetros desde Foncebadón, en pleno Camino de Santiago. Las provisiones, la leña, los materiales de construcción e incluso la basura se transportan mediante un sistema artesanal de poleas y contrapesos.

Este mecanismo permite descender cargas de hasta 75 kilos y elevar otras de 25, aprovechando la diferencia de peso para facilitar el movimiento. En Matavenero residen alrededor de 50 personas, incluidos los niños, pero actualmente no admiten nuevos habitantes debido a la falta de agua, terrenos para cultivar y viviendas en condiciones adecuadas. Quienes desean incorporarse a la comunidad deben superar un periodo de integración de un año y conseguir el apoyo del 80% de la asamblea.

«Éste es el teleférico. Es de las cosas más interesantes que hay en este pueblo. Como no llega el coche, la compra la bajamos por aquí, la leña, los materiales, subimos la basura… todo. Es un sistema que inventaron hace 20 años unos chicos que vivieron aquí», cuenta Irina.

Desde que se instaló en Matavenero, empezó a acondicionar su vivienda. Aunque todavía necesita algunas mejoras, como instalar una ducha, tiene todo lo necesario para vivir. La casa está conectada a depósitos de agua, dispone de placas solares para generar electricidad y cuenta con una estufa para combatir el frío durante el invierno. También tiene televisión, un sofá enorme y unas vistas espectaculares.

La joven explica además cómo trata de producir parte de sus propios alimentos para ganar autonomía, aunque sigue dependiendo del supermercado para adquirir algunos productos. «Me sustento parcialmente con lo que cultivo en estos huertos. Pero productos como aceite de girasol, harinas, café, arroz o legumbres… todo eso sí que lo compro. He cambiado muchísimo mi alimentación desde que vine aquí».

Asimismo, cuenta que la mayoría de los vecinos tienen que desplazarse fuera de la aldea durante algunos meses para obtener ingresos. «Aquí, la manera de subsistir no es a través de paguitas. Es muy difícil conseguir una paga aquí. Casi todos los de mi quinta salimos unos meses a trabajar fuera. Hacemos trabajos de temporada y luego volvemos, ya que aquí realmente no se gasta mucho dinero».

A la pregunta de si se plantea volver a vivir en la ciudad, Irina lo tiene muy claro «Ni de coña. Desde los 11 años tengo claro que quiero vivir en un sitio así; ha sido mi sueño y en ello estoy. No lo he dudado nunca ni me he echado para atrás nunca. Y mira que no es una vida para cualquiera… Lo más duro de vivir aquí es que estás demasiado aislado del mundo, cuesta mucho acceder aquí».

Una infancia complicada

«Llevo 11 años aquí ya. Mi familia se movió mucho cuando yo era pequeña: nunca tuvimos mucha estabilidad, y he vivido desde en ciudades hasta en aldeas abandonadas. Yo llegué a este pueblo desde un lugar aún más precario; para mí era un lujo tener agua del grifo. Veníamos de vivir en un pueblo mucho más abandonado y peor conservado.

Conocí esta aldea porque mi familia se mudó a un pueblo a tres horas andando, donde solo vivíamos con cinco cabras, un par de perros y un caballo. Mi infancia fue una película de terror y yo me fui de mi casa a los 15 años porque no me pude ir antes. Además, en este pueblo es donde había un poco de chavalería», cuenta la joven.

La historia de Irina no es un caso aislado, ya que existen otras personas que han elegido vivir alejadas de las ciudades. Es el caso de Tomàs, de 64 años, único habitante de Solanell, un pequeño pueblo de Lérida, que asegura: «es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo». También está Fernando, el único vecino de una localidad de Soria, que reconoce: «no tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca».