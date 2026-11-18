Las ATP Finals 2026 se disputan hasta el próximo domingo 22 de noviembre, que será el día en el que se dispute la final del torneo de maestros que enfrenta a los ocho mejores tenistas del mundo. Alexander Zverev y Carlos Alcaraz son los dos grandes favoritos para ganar el torneo que se está disputando en el Inalpi Arena de Turín. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fechas del ATP Finals 2026, cuándo se juega la final y la televisión que retransmite los partidos en España.

Las ATP Finals 2026 siguen disputándose en Turín mientras se resuelve la fase de grupos de un torneo en el que los ocho mejores jugadores del mundo están repartidos en dos grupos de cuatro. Cada uno se enfrenta una vez a un rival de su grupo y los dos primeros se clasificarán para las semifinales que se disputarán este sábado. El domingo 22 de noviembre es cuando tendrá la final fijada en un calendario que es el siguiente:

Fase de grupos: de domingo 15 a viernes 20 de noviembre.

Semifinales: sábado 21 de noviembre.

Final: domingo 22 de noviembre.

En las ATP Finals 2026, los ocho mejores tenistas del mundo están repartidos en dos grupos de la siguiente manera:

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jódar

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe

Qué día se juega la final de las ATP Finals 2026

La final de las ATP Finals 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre a partir de las 15:00 horas en España. Carlos Alcaraz, en su condición de número 2 del mundo, es uno de los grandes candidatos a llegar a esta final después de su victoria en el Masters 1000 de París. El número 1 del mundo, Alexander Zverev, es el otro gran favorito después de un año de éxito en el que ha ganado Roland Garros y US Open, además de llevarse el trofeo que le acredita como el número 1 del mundo en 2026.

Canal de TV para ver las ATP Finals 2026

Las ATP Finals 2026 se pueden ver en España a través de Movistar, que está retransmitiendo los partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar a través del canal Movistar Plus, en el dial 8. Los otros partidos del torneo se pueden disfrutar a través del canal Vamos o Movistar Deportes.

En OKDIARIO también te informaremos de todo lo que suceda en las ATP Finals 2026, que se celebran en Turín hasta el próximo domingo. A lo largo de estos días, te ofreceremos en directo todos los partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar y también publicaremos la crónica de sus partidos minutos despu´s de terminar.