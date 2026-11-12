Así queda el cuadro de las ATP Finals 2026: cuándo juegan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar y sus posibles rivales

Las ATP Finals se disputan entre el 15 y el 22 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín. Los ocho mejores tenistas del mundo se disputan un título al que aspira Carlos Alcaraz, que llega a Italia después de ganar su primer Masters 1000 de París. Rafa Jódar también debuta en este torneo después de lograr acceder en su primer año en el circuito profesional. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la participación de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals 2026.

Los ocho mejores jugadores del año jugarán el prestigioso torneo de maestros que pone fin a la temporada tenística. Las ATP Finals volverán a disputarse este año 2026 en el Inalpi Arena de Turín entre este domingo 15 de noviembre y el próximo domingo 22 de este mes. Carlos Alcaraz llega como el gran favorito para ganar uno de los títulos que le faltan después de su victoria en el Masters 1000 de París. Sin Sinner en el torneo, su máximo rival será un Alexander Zverev que llega como número uno.

Los participantes en las ATP Finals 2026 son los siguientes:

1. Alexander Zverev (Alemania)

2. Carlos Alcaraz (España)

3. Ben Shelton (Estados Unidos)

4. Daniil Medvedev (Rusia)

5. Flavio Cobolli (Italia)

6. Arthur Fils (Francia)

7. Frances Tiafoe (Estados Unidos)

8. Rafael Jódar (España)

Los cruces de las ATP Finals 2026

El cuadro y los cruces de las ATP Finals 2026 han quedado distribuidos de la siguiente manera:

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jódar

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe

Qué día debutan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en las ATP Finals 2026

Carlos Alcaraz y Rafa Jodar debutará el domingo 15 de noviembre o el lunes 16 de noviembgre. Aún no hay horarios confirmados para el debut de los dos representantes españoles en las ATP Finals.

Los posibles rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026 son los siguientes:

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe

Rafa Jódar y sus posibles rivales

Los rivales de Rafa Jódar en las ATP Finals 2026 son los siguientes: