Cuánto dinero se lleva Carlos Alcaraz por ganar el ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz gana su segundo título después de la lesión de muñeca que le ha dejado fuera de las pistas la mayor parte de la temporada. El tenista español conquistó el ATP 500 de Viena para terminar el año de la mejor manera posible. Tras un torneo inmaculado, el murciano ha sido el más dominante en Austria.

¿Quién ha ganado el ATP 500 de Viena 2026?

Carlos Alcaraz ha ganado el ATP 500 de Tokio 2026 tras imponerse en la final cómodamente al australiano Álex de Miñaur (7-6, 6-4). El tenista murciano no dio opción al número 10 del ranking ATP. Lo hizo tras ganar en semifinales también a Medvedev (6-4, 7-6). Se trata de la primera corona que consigue Alcaraz en la capital austriaca, donde solo ha competido en dos ocasiones.

Cuánto dinero ha ganado Alcaraz por ganar el ATP 500 de Viena 2026

La dotación económica global del campeonato se sitúa cerca de los 2,8 millones de euros. La diferencia en los premios durante las instancias decisivas es notable. Alcanzar las semifinales reporta 150.040 euros, ser finalista garantiza 281.540 euros y conquistar el título eleva la recompensa más allá de los 500.000 euros. Concretamente, Alcaraz se embolsa 523.305 euros.

Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz en su carrera

Carlos Alcaraz levantó el título en Viena, se llevó 500 puntos para el ranking ATP y también se embolsó 523.305 euros como premio. Esto le hizo superar la barrera de los 66 millones de dólares ganados solo en premios. En total, desde que debutó como profesional, ha ganado un total de 66,033,826 millones de dólares en premios. Hay que tener en cuenta que en el presente 2026, en el que ha ganado el Open de Australia, el ATP 500 de Doha y el ATP 500 de Tokio, actualmente acumula un bote de 6 millones de dólares.